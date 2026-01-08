ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 元ＮＧＴ４８大滝友梨亜「２０２６年１月７日に入籍しました」婚姻届… 元ＮＧＴ４８大滝友梨亜「２０２６年１月７日に入籍しました」婚姻届持った写真添え、報告 元ＮＧＴ４８大滝友梨亜「２０２６年１月７日に入籍しました」婚姻届持った写真添え、報告 2026年1月8日 21時53分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 元ＮＧＴ４８の大滝友梨亜が８日、Ｘを更新し結婚したことを報告した。 Ｘを更新し「婚姻届提出し受理され、昨日、２０２６年１月７日に入籍しましたことを報告します」。お相手と婚姻届をもった写真を添えた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 元ＮＧＴ４８・荻野由佳が結婚を発表 ２６歳誕生日に「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」 元ＮＭＢ４８島田玲奈、一般男性と結婚「私と私の家族を誰よりも大切に愛してくれる方です」 フジ・杉原千尋アナ インスタで結婚を報告「より一層精進」お相手は３０代カメラマン ２人で今月婚姻届を提出 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画