　元ＮＧＴ４８の大滝友梨亜が８日、Ｘを更新し結婚したことを報告した。

　Ｘを更新し「婚姻届提出し受理され、昨日、２０２６年１月７日に入籍しましたことを報告します」。お相手と婚姻届をもった写真を添えた。