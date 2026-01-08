ノルディックスキー・ジャンプ男子で４日のＷ杯で男子日本勢１６人目のＷ杯勝者となった二階堂蓮（日本ビール）が８日、欧州遠征から羽田空港に帰国した。

２５年１１月下旬のＷ杯開幕から約２か月の長い遠征にもかかわらず、晴れやかな表情を浮かべて空港に姿を見せた。「試合続きであっという間の感覚ですね。シーズンはじめから、序盤からトップ１０入って、表彰台に乗ってあわよくば優勝というのを目標にしていたので、（この結果は）想定内」と胸を張った。

今季はここまで１５戦に出場し、初勝利を含め、４度の表彰台に立ち一気にブレイクし、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルのエース、小林陵侑（チームＲＯＹ）との二枚看板に成長。２月のミラノ・コルティナ五輪で、個人２戦（ノーマルヒル、ラージヒル）、今大会から採用される男子２人で臨むスーパー団体、さらに、男女２人ずつで挑む混合団体と４種目で金メダル候補に浮上した。当初はスーパー団体での金メダルを口にしていたものの「個人でも金メダルを狙える位置にいる」と手応えを隠さない。

帰国後、つかの間の休息を経て１７日からはＷ杯札幌大会（大倉山ジャンプ競技場）に出場する。現在、Ｗ杯ランキングで個人総合３位で同２位の小林陵に次いで日本勢２番手につける。「もうずっと２番手って言われてすごく悔しい気持ちで聞いていた。まだまだ未熟な部分はあるけど、しっかり自分のジャンプを発揮できるように頑張りたいと思うし、オリンピックでは個人の金メダルを目指しているので、しっかり取れるように札幌のＷ杯からしっかりとポディウム（表彰台）と優勝をとっていきたいと思います」と地元の凱旋（がいせん）試合で勝利宣言が飛び出した。