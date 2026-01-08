タレント・千秋が8日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演。芸能界入りを親に大反対され、大もめしていたことを明かした。

千秋は、フジテレビのオーディション番組「ゴールドラッシュ」の初代グランドチャンピオンになり芸能界デビュー。しかし、当初は両親の許可を得ずに勝手にオーディションに申し込んでおり、「就職は決まっていたんだけど、その時は5万人の応募があったって聞いていて、気が付いたら残り10人になっちゃって」と回顧。「テレビで放送もしていたし、これはバレると思って残り10人になったところで親に言った」と明かした。

母親にオーディション参加を打ち明けたところ「フジテレビに電話して辞退しなさい」と大反対。千秋はとっさに「賞金が100万円だったので“100万円が欲しかったから！”って言った」としたものの、母からは「じゃあ2位だったら、いくら貰えるの？」との返答が。

千秋が2位は賞金なしということを伝えると、間髪入れずに「50万円あげるから、棄権しなさい。それが一番賢い方法でしょ。フジテレビに電話して」と一刀両断されたそうで、「お母さんは50万円で私の夢を買うのかって大もめした」と“修羅場”を振り返っていた。