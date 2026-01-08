大学受験当日の朝食、パン派は25％…圧倒的多数の「66％」が選んだメニューとその“切実な理由”
大学受験本番の朝--。これまでの努力をすべて出し切ってほしいと願う一方で、「体調は大丈夫かな」「朝ごはんは何を出せばいいの？」と、保護者の心は落ち着かないものです。
塾選ジャーナルでは、大学受験を経験した保護者を対象にアンケート調査を実施。この記事では調査結果をもとに、受験当日の朝食や前日の睡眠、子どもへの声かけなど、保護者がどのようなサポートを行っていたのかを紹介します。
アンケートから見えてきたのは、特別なことをするよりも「いつも通り」を大切にする保護者の姿でした。
【画像で見る】「パン派」は意外と少ない？ 朝ごはん＆睡眠時間のグラフをまとめて見る
そこで、大学受験当日の朝、先輩保護者がどのような朝食を用意したのかを尋ねました。
調査の結果、受験当日の朝ごはんに「お味噌汁やご飯などの和食」を選んだ保護者は66％と、全体の約3分の2を占めました。次いで「パンなどの洋食」が25％、和食派が圧倒的でした。
なぜ和食が多くの家庭で選ばれているのでしょうか。その理由をさらに詳しく見ていきます。
保護者のコメントを見ていくと、普段通りで落ち着けること、胃腸に負担をかけないこと、試験中の空腹を防ぐことなど、子どものことを思う気持ちや工夫が見えてきます。
▼理由1. 「いつも通り」で平常心を保ってほしいから
最も多かったのが、「受験だからこそ、あえていつも通りの朝ごはんにした」という声。普段と違う特別メニューは、子どもに余計なプレッシャーや緊張を与えかねない--そんな懸念から、食べ慣れたメニューをそのまま出す家庭が目立ちました。
「いつも通りのごはんにした。焼き魚とお味噌汁と白米にして、受験だからといって変わったメニューしてプレッシャーを与えないようにした。（ににさん 広島県 大学2年女子 保護者）」
「受験だからといって特別なものを用意するのではなく普段食べている朝食にしました。平常心が重要だと思うからです。（あゆさん 静岡県 大学1年女子 保護者）」
「ゲン担ぎで縁起がいい料理も考えましたが、普段通りの朝食がいいと思いご飯、お味噌汁、おかず、納豆、卵焼きといういつも通りのメニューでした。（ゆうママさん 東京都 大学3年女子 保護者）」
▼理由2. 胃に負担をかけない“消化の良さ”を最優先したから
次に多く見られたのは、「胃が重くならないように」「お腹を壊さないように」といった、消化の良さや胃腸への負担を気にする声。和食を選ぶ理由としても、消化の良さや温かさが重視されていました。
「腹痛や、消化不良を起こさせないように、いつも食べているもの、消化がよいということに注意しました。（meriさん 千葉県 大学2年女子 保護者）」
「消化が良く、血糖値が緩やかに上がるように温かい和食にしました。また、普段から食べ慣れているメニューにすることで、お腹の調子が悪くならないように配慮しました。（はるさん 東京都 大学1年男子 保護者）」
「食中毒にならないもの、消化にいいものに気をつけた。体が温まるもの、ほっとするものにした。（千晴さん 神奈川県 大学2年女子 保護者）」
▼理由3. 試験中もエネルギーが続くよう“腹持ち”を重視したから
3つ目のポイントは、試験時間中の空腹対策。長時間の試験に耐えられるよう、腹持ちの良さやエネルギーの持続性を意識してメニューを組み立てたという声も多くあがっていました。
「ご飯はパンよりもエネルギーが持続しやすくて試験中に集中力が切れず安心なので、パンよりもご飯を選びました。焼き魚や納豆、味噌汁など栄養バランスについてもこだわりました。（みなさん 北海道 大学1年女子 保護者）」
「パンは腹持ちがしないので、ご飯にし、簡単に食べられるようおにぎりにしました。（ようママさん 神奈川県 大学3年女子 保護者）」
「早く空腹にならないように炭水化物のご飯をを少し多めに出しました。（じゃすみんぶさん 兵庫県 大学1年女子 保護者）」
こうして見ていくと、多くの家庭が「特別な食事」よりも、子どもがいつも通りの力を発揮できる“コンディションづくり”を最優先して朝ごはんを選んでいることがわかります。
ここまで受験当日の朝ごはんについて見てきましたが、保護者の受験生サポートは朝ごはんだけではありません。ここからは、受験前日から当日の見送りまで、保護者がどのように子どもをサポートしていたのかを紹介します。
試験前日の就寝時間や睡眠時間について尋ねたところ、多くの家庭が「できるだけ早く寝かせたい」「最低限これくらいは眠ってほしい」と考え、生活リズムや夜の過ごし方を調整していた様子がうかがえました。
前日の就寝・睡眠時間の実態と「緊張で眠れない受験生」に対して保護者がどのような工夫をしていたのかを見ていきます。
調査結果では、最も多かった就寝時間は「22時台」で53％。次いで「23時台」が21％、「21時台」が18％となり、全体の約9割が23時までに就寝していたことがわかりました。
一方で、「24時以降まで起きていた」受験生も7％おり、緊張や最終確認などで眠りが遅くなったケースも見られます。
睡眠時間については、「6〜7時間未満」が46％、「7〜8時間未満」が35％と、およそ8割の受験生が6時間以上の睡眠を確保していました。
ただし、「5時間未満」と回答した家庭も3％存在し、「寝ようとしても緊張で寝つけなかった」「勉強を続けていた」などの背景が想像されます。
この結果からは、保護者が子どもの生活リズムを整えようと意識していた一方で、受験前夜特有の“気持ちの高ぶり”や“プレッシャー”が睡眠に影響してしまう可能性が考えられます。
次に、そうした“緊張で眠れない夜”に、保護者がどのような工夫をしていたのかを見ていきます。
グラフを見ると、温かい飲み物を用意したり、家族との会話で気持ちをほぐしたりするなど、 “心と体をやさしく落ち着かせる工夫”が上位を占めています。
ストレッチや静かな音楽、アロマなどを取り入れる家庭も多く、特別な方法ではなく、家庭にあるものでリラックスさせようと工夫する様子がうかがえました。
受験当日の朝、子どもを送り出す瞬間に、どんな言葉をかけるか―。それは、多くの保護者にとって「最後にできるサポート」と言ってもいいかもしれません。
そこには、「これ以上プレッシャーをかけたくない」「安心して会場に向かわせたい」という、保護者ならではの気遣いがにじんでいます。
1. プレッシャーをかけない“普段通り”の挨拶で送り出す
最も多かったのは、「受験だからといって特別な言葉を増やさない」という声でした。あえて普段通りの「おはよう」「いってらっしゃい」だけにとどめることで、受験当日を“特別な一日”にしすぎないようにしている様子がうかがえます。
「いつも通りに接して、プレッシャーにならないように『おはよう』や『いってらっしゃい』などの日常の声掛けをしました。（さつまいもさん 東京都 大学1年男子 保護者）」
「改まって何かを言うのではなく、いつも通りの『行ってらっしゃい』で見送りました。（きらっとさん 北海道 大卒社会人1年目男子 保護者）」
「普段通りの『行ってらっしゃい』と、試験会場に着いたり、トラブルがあったらまず連絡するように伝え、余計なことは極力言わないようにした。（朱音さん 神奈川県 大学1年女子 保護者）」
2. 「いつも通りで大丈夫」落ち着きを促すひと言
次に目立ったのが、「大丈夫」「いつも通りでいいよ」といった安心させる言葉です。長く語りすぎず、ごく短いフレーズで落ち着きを促している点が共通しています。
「できるだけ、普段と同じような雰囲気を心がけました。家を出る少し前に、深呼吸を一緒にし、『いつも通りに落ち着いてね。』と声かけをしました。（happyママさん 兵庫県 大学3年男子 保護者）」
「頑張れとは絶対言わないようにした。いつも通り、『おはよ〜』と声をかけ、子どもが緊張するー！！と発狂している時も、『大丈夫大丈夫』『落ち着いていつも通りやればいいだけだよ』と、穏やかに声をかけた。（みかんドロップさん 愛知県 大学4年以上女子 保護者）」
「家を出る直前に『普段どおりで大丈夫、落ち着いてね』と短く伝えました。長く説教めいた言葉は避け、安心を与えることを意識しました。（hiroさん 大阪府 大学3年男子 保護者）」
3. これまでの努力を認めて“自信”を持たせる
一方で、あえてこれまでの努力を言葉にして伝えるという声もありました。受験生が努力した過程に目を向け、「ここまで頑張ったのだから大丈夫」と肯定することで、自信を引き出すメッセージを伝えていました。
「朝家を出るとき玄関で手を握って、『今まで充分に勉強して頑張ってきたから大丈夫。』笑顔で送り出しました。（じゃすみんぶさん 兵庫県 大学1年女子 保護者）」
「玄関を出る直前に『ここまで頑張ったんだから大丈夫。落ち着いて行っておいで』と声を掛けました。本人は緊張していましたが、少し笑顔を見せてくれました。（ゆうやけさん 兵庫県 大学2年男子 保護者）」
「今までたくさん努力してきたので、自信を持ってやってらっしゃいと声をかけました。（むーらんさん 東京都 大学2年男子 保護者）」
前者では、送迎や朝の支度、忘れ物チェックなど“段取り面”のサポートが中心。後者は、常備薬や解熱剤の準備、大学への連絡方法の確認など、“最悪のケース”を想定した声が目立ちました。
1. 送迎や前泊で“移動の負担”を減らす
もっとも多かったのは、駅や試験会場までの送迎で、体力と時間の余裕をつくるサポートです。
当日は、普段の通学手段（自転車や電車）にかかわらず、多くの家庭が車で送迎していました。これは、「移動による疲労を防ぐこと」と「時間に追われるストレスの軽減」も、受験当日のコンディションづくりとして重視されていたからです。
「朝は、体力を使わないように、車で最寄り駅まで送りました。（あぜっくさん 静岡県 大学4年以上女子 保護者）」
「普段は駅まで自転車で行っているが、受験当日は駅まで車で送迎した。（kokiaさん 埼玉県 大学2年女子 保護者）」
「家から試験会場まで遠いので、前日に会場近くのビジネスホテルに一緒に泊まりました。道に迷わないよう、会場まで一緒についていきました。（わーたさん 神奈川県 大学1年男子 保護者）」
2. 朝の支度・時間管理・忘れ物チェックで“慌てない朝”をつくる
次に多かったのは、朝の準備を一緒に進め、時間に追われないようにするサポートです。
当日は、時間の管理から忘れ物チェックまで、保護者が裏方として動く場面が多くありました。子どもが自分のペースを崩さず、準備に集中できる環境をさりげなく整えていた姿がうかがえます。
「朝は起きる時間に合わせて起こし、朝ごはんを用意し、身支度を手伝い、忘れ物がないか確認しました。また、駅まで送り、安全に向かえるようサポートしました。（WSさん 埼玉県 大学1年男子 保護者）」
「さりげなく、時間の管理をしました。出発時間を事前に確認し、いつもの支度時間で逆算して、時計を見ていました。基本的に自分で支度できるので、うるさく声をかけることはせずに見守る感じで、遅れそうだと思ったときだけ、今○○時だよと声をかけました。（meriさん 千葉県 大学2年女子 保護者）」
「朝食の準備を早めに済ませて、着替えや持ち物の確認を一緒にしました。忘れ物がないように、チェックリストを見ながら声掛けをしました。（ゆうやけさん 兵庫県 大学2年男子 保護者）」
3. コンディションと気持ちを整える小さな工夫
当日のサポートは、消化の良い朝食や持ち物の準備、軽い雑談など、「体調」と「精神状態」の両方を整える工夫が中心でした。「普段通り」の生活に「ちょっとした安心感」をプラスすることで、受験生を支えようとする思いがあるようです。
「朝食をしっかり食べられるよう、消化が良くてエネルギーになるメニューを用意しました。また、時間に余裕を持って起こし、慌てずに準備できるようにしました。出発前には忘れ物がないか一緒に確認し、落ち着いた気持ちで家を出られるよう、穏やかな声かけを心がけました。（元さん 広島県 大卒社会人1年目女子 保護者）」
「飲み物やカイロをすぐ持って行かれるように出しておくことと、駅まで車で送って行きました。（ようママさん 神奈川県 大学3年女子 保護者）」
「サポートというほどではないですが、朝にラジオ体操を一緒にして体を少しほぐしました。（カマンベールさん 青森県 大学3年女子 保護者）」
4. 常備薬・防寒・水分…“体調不良”を想定した持ち物の準備
当日朝や試験中の体調不良への不安に備え、薬や防寒具などを事前に準備しておく様子が見られました。特に、頭痛、腹痛、発熱、生理痛といった症状に合わせた薬を用意している家庭が目立ちます。
「とりあえず鎮痛剤や下痢止め、風邪薬など想定できる範囲の薬は買い置きしておいた。高熱が出た場合のコロナ、インフルエンザ検査キットも買っておいた。（なのはなさん 大阪府 大学4年以上男子 保護者）」
「喉の痛みや発熱などがあった場合、ひとまずすぐに鎮痛剤など飲めるように用意しておいた。（むーらんさん 東京都 大学2年男子 保護者）」
「万が一、頭痛や腹痛などの不調が出た場合に備えて、常備薬を持たせるようにしていました。（元さん 広島県 大卒社会人1年目女子 保護者）」
5. 大学や学校への連絡・追試の確認など“最悪のケース”もシミュレーション
体調不良が深刻な場合を想定して、大学や学校の対応を事前に確認しておくというコメントも多数ありました。
別日受験や追試、体調不良者用の教室などを調べておき、「いざというときにどう動くか」を保護者が把握しておくことで、不安を和らげようとしている様子がわかります。
「受験をする大学の募集要項に記載されている「体調不良者への対応」について事前に目を通しており、すぐに再確認できるようにしておきました。軽い症状であった場合、市販薬をもたせようと考えて、テーブルに用意しておきました。（みなさん 北海道 大学1年女子 保護者）」
「万が一発熱や腹痛があった場合は、すぐに学校に連絡して、別日程の受験について確認するつもりでした。本人には『無理せずに言って』と伝えていました。（ゆうやけさん 兵庫県 大学2年男子 保護者）」
「受験当日に体調面の不安があった場合に備えて、まずは朝の時点で体温や顔色、食欲などをしっかり確認するようにしていました。少しでも熱や倦怠感がある場合は、無理をさせずに受験会場に連絡を入れ、追試や救済措置の有無を確認することを想定していました。（daigakupenさん 大阪府 大学1年男子 保護者）」
朝ごはんには、消化がよく腹持ちのする和食を選び、体調を崩さないようにと細心の注意を払う。前日は早めに休ませ、眠れない夜もそっと寄り添って支える。当日の朝は、特別な言葉よりも「大丈夫」「いつも通りでいいよ」と短く声をかけ、笑顔で送り出す--。
そうした一つひとつの行動は、確実に子どもの心を支える力になっています。受験本番に向けた“体調管理”や“声かけ”の工夫は、単なる準備ではなく、「ここまで頑張ってきたあなたを信じている」という保護者のメッセージそのもの。
これから受験を迎えるご家庭も、特別なことをしようと気負わず、普段どおりの生活リズムと安心感を大切にしてみてください。子どもが安心して本番に臨むには、保護者が落ち着いて“いつも通り”でいることが何よりの支えになるでしょう。
調査時期：2025年10月
調査機関：自社調査
調査方法：インターネットを使用した任意回答
調査レポート名：「受験当日の親のサポート」についての調査
この記事の執筆者：塾選ジャーナル編集部
『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選（ジュクセン）』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
(文:塾選 ジャーナル)
塾選ジャーナルでは、大学受験を経験した保護者を対象にアンケート調査を実施。この記事では調査結果をもとに、受験当日の朝食や前日の睡眠、子どもへの声かけなど、保護者がどのようなサポートを行っていたのかを紹介します。
【画像で見る】「パン派」は意外と少ない？ 朝ごはん＆睡眠時間のグラフをまとめて見る
受験当日の朝ごはん、保護者が“和食”を選ぶ理由とは？受験当日の朝ごはんは、子どもの体調や集中力を左右する大切な要素です。また、保護者が子どものためにできる代表的なサポートでもあります。
そこで、大学受験当日の朝、先輩保護者がどのような朝食を用意したのかを尋ねました。
調査の結果、受験当日の朝ごはんに「お味噌汁やご飯などの和食」を選んだ保護者は66％と、全体の約3分の2を占めました。次いで「パンなどの洋食」が25％、和食派が圧倒的でした。
なぜ和食が多くの家庭で選ばれているのでしょうか。その理由をさらに詳しく見ていきます。
“和食人気”の理由：「いつも通り」「消化」「腹持ち」への配慮受験当日の朝ごはんに和食を選んだ背景には、特別感よりも「安心して食べられること」に重点が置かれていることにあるようです。
保護者のコメントを見ていくと、普段通りで落ち着けること、胃腸に負担をかけないこと、試験中の空腹を防ぐことなど、子どものことを思う気持ちや工夫が見えてきます。
▼理由1. 「いつも通り」で平常心を保ってほしいから
最も多かったのが、「受験だからこそ、あえていつも通りの朝ごはんにした」という声。普段と違う特別メニューは、子どもに余計なプレッシャーや緊張を与えかねない--そんな懸念から、食べ慣れたメニューをそのまま出す家庭が目立ちました。
「いつも通りのごはんにした。焼き魚とお味噌汁と白米にして、受験だからといって変わったメニューしてプレッシャーを与えないようにした。（ににさん 広島県 大学2年女子 保護者）」
「受験だからといって特別なものを用意するのではなく普段食べている朝食にしました。平常心が重要だと思うからです。（あゆさん 静岡県 大学1年女子 保護者）」
「ゲン担ぎで縁起がいい料理も考えましたが、普段通りの朝食がいいと思いご飯、お味噌汁、おかず、納豆、卵焼きといういつも通りのメニューでした。（ゆうママさん 東京都 大学3年女子 保護者）」
▼理由2. 胃に負担をかけない“消化の良さ”を最優先したから
次に多く見られたのは、「胃が重くならないように」「お腹を壊さないように」といった、消化の良さや胃腸への負担を気にする声。和食を選ぶ理由としても、消化の良さや温かさが重視されていました。
「腹痛や、消化不良を起こさせないように、いつも食べているもの、消化がよいということに注意しました。（meriさん 千葉県 大学2年女子 保護者）」
「消化が良く、血糖値が緩やかに上がるように温かい和食にしました。また、普段から食べ慣れているメニューにすることで、お腹の調子が悪くならないように配慮しました。（はるさん 東京都 大学1年男子 保護者）」
「食中毒にならないもの、消化にいいものに気をつけた。体が温まるもの、ほっとするものにした。（千晴さん 神奈川県 大学2年女子 保護者）」
▼理由3. 試験中もエネルギーが続くよう“腹持ち”を重視したから
3つ目のポイントは、試験時間中の空腹対策。長時間の試験に耐えられるよう、腹持ちの良さやエネルギーの持続性を意識してメニューを組み立てたという声も多くあがっていました。
「ご飯はパンよりもエネルギーが持続しやすくて試験中に集中力が切れず安心なので、パンよりもご飯を選びました。焼き魚や納豆、味噌汁など栄養バランスについてもこだわりました。（みなさん 北海道 大学1年女子 保護者）」
「パンは腹持ちがしないので、ご飯にし、簡単に食べられるようおにぎりにしました。（ようママさん 神奈川県 大学3年女子 保護者）」
「早く空腹にならないように炭水化物のご飯をを少し多めに出しました。（じゃすみんぶさん 兵庫県 大学1年女子 保護者）」
こうして見ていくと、多くの家庭が「特別な食事」よりも、子どもがいつも通りの力を発揮できる“コンディションづくり”を最優先して朝ごはんを選んでいることがわかります。
ここまで受験当日の朝ごはんについて見てきましたが、保護者の受験生サポートは朝ごはんだけではありません。ここからは、受験前日から当日の見送りまで、保護者がどのように子どもをサポートしていたのかを紹介します。
前日の過ごし方と睡眠：受験当日に向けた体調管理のポイント受験本番の「前日」は、多くの家庭にとって本番へ向けてコンディションを仕上げる大切な一日です。「無理をさせず、当日に疲れを残したくない」という思いから、どこまで勉強させるか、何時に寝かせるか、保護者も悩みどころではないでしょうか。
試験前日の就寝時間や睡眠時間について尋ねたところ、多くの家庭が「できるだけ早く寝かせたい」「最低限これくらいは眠ってほしい」と考え、生活リズムや夜の過ごし方を調整していた様子がうかがえました。
前日の就寝・睡眠時間の実態と「緊張で眠れない受験生」に対して保護者がどのような工夫をしていたのかを見ていきます。
前日の就寝時間・睡眠時間の実態受験本番を控えた前夜、どの家庭も「しっかり休ませたい」という思いで過ごしていたようです。
調査結果では、最も多かった就寝時間は「22時台」で53％。次いで「23時台」が21％、「21時台」が18％となり、全体の約9割が23時までに就寝していたことがわかりました。
一方で、「24時以降まで起きていた」受験生も7％おり、緊張や最終確認などで眠りが遅くなったケースも見られます。
睡眠時間については、「6〜7時間未満」が46％、「7〜8時間未満」が35％と、およそ8割の受験生が6時間以上の睡眠を確保していました。
ただし、「5時間未満」と回答した家庭も3％存在し、「寝ようとしても緊張で寝つけなかった」「勉強を続けていた」などの背景が想像されます。
この結果からは、保護者が子どもの生活リズムを整えようと意識していた一方で、受験前夜特有の“気持ちの高ぶり”や“プレッシャー”が睡眠に影響してしまう可能性が考えられます。
次に、そうした“緊張で眠れない夜”に、保護者がどのような工夫をしていたのかを見ていきます。
眠れない受験生を“そっと支える”保護者の睡眠サポート試験前夜、緊張でなかなか眠れない―そんな受験生に対して、有効な対策をたずねたところ、保護者は「リラックスできる環境を整える」ことに注力していたようです。
グラフを見ると、温かい飲み物を用意したり、家族との会話で気持ちをほぐしたりするなど、 “心と体をやさしく落ち着かせる工夫”が上位を占めています。
ストレッチや静かな音楽、アロマなどを取り入れる家庭も多く、特別な方法ではなく、家庭にあるものでリラックスさせようと工夫する様子がうかがえました。
受験当日の朝の声かけとサポート：保護者の言葉が安心につながる前日の睡眠環境づくりと同じように、受験当日の朝も「子どもがいつも通りでいられること」を大切にしている家庭が多く見られました。
受験当日の朝、子どもを送り出す瞬間に、どんな言葉をかけるか―。それは、多くの保護者にとって「最後にできるサポート」と言ってもいいかもしれません。
保護者の声かけは“いつも通り”と「大丈夫」が鍵今回の調査では、「特別な決め台詞」よりも、むしろ“いつも通りの挨拶や、短くシンプルなひと言を大切にしている声が多く寄せられました。
そこには、「これ以上プレッシャーをかけたくない」「安心して会場に向かわせたい」という、保護者ならではの気遣いがにじんでいます。
1. プレッシャーをかけない“普段通り”の挨拶で送り出す
最も多かったのは、「受験だからといって特別な言葉を増やさない」という声でした。あえて普段通りの「おはよう」「いってらっしゃい」だけにとどめることで、受験当日を“特別な一日”にしすぎないようにしている様子がうかがえます。
「いつも通りに接して、プレッシャーにならないように『おはよう』や『いってらっしゃい』などの日常の声掛けをしました。（さつまいもさん 東京都 大学1年男子 保護者）」
「改まって何かを言うのではなく、いつも通りの『行ってらっしゃい』で見送りました。（きらっとさん 北海道 大卒社会人1年目男子 保護者）」
「普段通りの『行ってらっしゃい』と、試験会場に着いたり、トラブルがあったらまず連絡するように伝え、余計なことは極力言わないようにした。（朱音さん 神奈川県 大学1年女子 保護者）」
2. 「いつも通りで大丈夫」落ち着きを促すひと言
次に目立ったのが、「大丈夫」「いつも通りでいいよ」といった安心させる言葉です。長く語りすぎず、ごく短いフレーズで落ち着きを促している点が共通しています。
「できるだけ、普段と同じような雰囲気を心がけました。家を出る少し前に、深呼吸を一緒にし、『いつも通りに落ち着いてね。』と声かけをしました。（happyママさん 兵庫県 大学3年男子 保護者）」
「頑張れとは絶対言わないようにした。いつも通り、『おはよ〜』と声をかけ、子どもが緊張するー！！と発狂している時も、『大丈夫大丈夫』『落ち着いていつも通りやればいいだけだよ』と、穏やかに声をかけた。（みかんドロップさん 愛知県 大学4年以上女子 保護者）」
「家を出る直前に『普段どおりで大丈夫、落ち着いてね』と短く伝えました。長く説教めいた言葉は避け、安心を与えることを意識しました。（hiroさん 大阪府 大学3年男子 保護者）」
3. これまでの努力を認めて“自信”を持たせる
一方で、あえてこれまでの努力を言葉にして伝えるという声もありました。受験生が努力した過程に目を向け、「ここまで頑張ったのだから大丈夫」と肯定することで、自信を引き出すメッセージを伝えていました。
「朝家を出るとき玄関で手を握って、『今まで充分に勉強して頑張ってきたから大丈夫。』笑顔で送り出しました。（じゃすみんぶさん 兵庫県 大学1年女子 保護者）」
「玄関を出る直前に『ここまで頑張ったんだから大丈夫。落ち着いて行っておいで』と声を掛けました。本人は緊張していましたが、少し笑顔を見せてくれました。（ゆうやけさん 兵庫県 大学2年男子 保護者）」
「今までたくさん努力してきたので、自信を持ってやってらっしゃいと声をかけました。（むーらんさん 東京都 大学2年男子 保護者）」
受験当日にできるサポートと“もしも”の備えとは？受験当日の朝、子どもへの声かけ以外に保護者が行なうサポートは、「その日を安全・スムーズに過ごすためのサポート」と「体調不良など“もしも”に備える準備」の2つに分けられます。
前者では、送迎や朝の支度、忘れ物チェックなど“段取り面”のサポートが中心。後者は、常備薬や解熱剤の準備、大学への連絡方法の確認など、“最悪のケース”を想定した声が目立ちました。
1. 送迎や前泊で“移動の負担”を減らす
もっとも多かったのは、駅や試験会場までの送迎で、体力と時間の余裕をつくるサポートです。
当日は、普段の通学手段（自転車や電車）にかかわらず、多くの家庭が車で送迎していました。これは、「移動による疲労を防ぐこと」と「時間に追われるストレスの軽減」も、受験当日のコンディションづくりとして重視されていたからです。
「朝は、体力を使わないように、車で最寄り駅まで送りました。（あぜっくさん 静岡県 大学4年以上女子 保護者）」
「普段は駅まで自転車で行っているが、受験当日は駅まで車で送迎した。（kokiaさん 埼玉県 大学2年女子 保護者）」
「家から試験会場まで遠いので、前日に会場近くのビジネスホテルに一緒に泊まりました。道に迷わないよう、会場まで一緒についていきました。（わーたさん 神奈川県 大学1年男子 保護者）」
2. 朝の支度・時間管理・忘れ物チェックで“慌てない朝”をつくる
次に多かったのは、朝の準備を一緒に進め、時間に追われないようにするサポートです。
当日は、時間の管理から忘れ物チェックまで、保護者が裏方として動く場面が多くありました。子どもが自分のペースを崩さず、準備に集中できる環境をさりげなく整えていた姿がうかがえます。
「朝は起きる時間に合わせて起こし、朝ごはんを用意し、身支度を手伝い、忘れ物がないか確認しました。また、駅まで送り、安全に向かえるようサポートしました。（WSさん 埼玉県 大学1年男子 保護者）」
「さりげなく、時間の管理をしました。出発時間を事前に確認し、いつもの支度時間で逆算して、時計を見ていました。基本的に自分で支度できるので、うるさく声をかけることはせずに見守る感じで、遅れそうだと思ったときだけ、今○○時だよと声をかけました。（meriさん 千葉県 大学2年女子 保護者）」
「朝食の準備を早めに済ませて、着替えや持ち物の確認を一緒にしました。忘れ物がないように、チェックリストを見ながら声掛けをしました。（ゆうやけさん 兵庫県 大学2年男子 保護者）」
3. コンディションと気持ちを整える小さな工夫
当日のサポートは、消化の良い朝食や持ち物の準備、軽い雑談など、「体調」と「精神状態」の両方を整える工夫が中心でした。「普段通り」の生活に「ちょっとした安心感」をプラスすることで、受験生を支えようとする思いがあるようです。
「朝食をしっかり食べられるよう、消化が良くてエネルギーになるメニューを用意しました。また、時間に余裕を持って起こし、慌てずに準備できるようにしました。出発前には忘れ物がないか一緒に確認し、落ち着いた気持ちで家を出られるよう、穏やかな声かけを心がけました。（元さん 広島県 大卒社会人1年目女子 保護者）」
「飲み物やカイロをすぐ持って行かれるように出しておくことと、駅まで車で送って行きました。（ようママさん 神奈川県 大学3年女子 保護者）」
「サポートというほどではないですが、朝にラジオ体操を一緒にして体を少しほぐしました。（カマンベールさん 青森県 大学3年女子 保護者）」
4. 常備薬・防寒・水分…“体調不良”を想定した持ち物の準備
当日朝や試験中の体調不良への不安に備え、薬や防寒具などを事前に準備しておく様子が見られました。特に、頭痛、腹痛、発熱、生理痛といった症状に合わせた薬を用意している家庭が目立ちます。
「とりあえず鎮痛剤や下痢止め、風邪薬など想定できる範囲の薬は買い置きしておいた。高熱が出た場合のコロナ、インフルエンザ検査キットも買っておいた。（なのはなさん 大阪府 大学4年以上男子 保護者）」
「喉の痛みや発熱などがあった場合、ひとまずすぐに鎮痛剤など飲めるように用意しておいた。（むーらんさん 東京都 大学2年男子 保護者）」
「万が一、頭痛や腹痛などの不調が出た場合に備えて、常備薬を持たせるようにしていました。（元さん 広島県 大卒社会人1年目女子 保護者）」
5. 大学や学校への連絡・追試の確認など“最悪のケース”もシミュレーション
体調不良が深刻な場合を想定して、大学や学校の対応を事前に確認しておくというコメントも多数ありました。
別日受験や追試、体調不良者用の教室などを調べておき、「いざというときにどう動くか」を保護者が把握しておくことで、不安を和らげようとしている様子がわかります。
「受験をする大学の募集要項に記載されている「体調不良者への対応」について事前に目を通しており、すぐに再確認できるようにしておきました。軽い症状であった場合、市販薬をもたせようと考えて、テーブルに用意しておきました。（みなさん 北海道 大学1年女子 保護者）」
「万が一発熱や腹痛があった場合は、すぐに学校に連絡して、別日程の受験について確認するつもりでした。本人には『無理せずに言って』と伝えていました。（ゆうやけさん 兵庫県 大学2年男子 保護者）」
「受験当日に体調面の不安があった場合に備えて、まずは朝の時点で体温や顔色、食欲などをしっかり確認するようにしていました。少しでも熱や倦怠感がある場合は、無理をさせずに受験会場に連絡を入れ、追試や救済措置の有無を確認することを想定していました。（daigakupenさん 大阪府 大学1年男子 保護者）」
受験当日は朝ごはんも声がけも「いつも通り」が、子どもの力を支える大学受験当日を控え、保護者の多くは「何をしてあげればいいのか」と考えながらも、最終的には“いつも通り”の生活リズムと穏やかな見守りを大切にしていました。
朝ごはんには、消化がよく腹持ちのする和食を選び、体調を崩さないようにと細心の注意を払う。前日は早めに休ませ、眠れない夜もそっと寄り添って支える。当日の朝は、特別な言葉よりも「大丈夫」「いつも通りでいいよ」と短く声をかけ、笑顔で送り出す--。
そうした一つひとつの行動は、確実に子どもの心を支える力になっています。受験本番に向けた“体調管理”や“声かけ”の工夫は、単なる準備ではなく、「ここまで頑張ってきたあなたを信じている」という保護者のメッセージそのもの。
これから受験を迎えるご家庭も、特別なことをしようと気負わず、普段どおりの生活リズムと安心感を大切にしてみてください。子どもが安心して本番に臨むには、保護者が落ち着いて“いつも通り”でいることが何よりの支えになるでしょう。
アンケート調査概要調査対象:過去5年以内に大学受験を経験した子どもをもつ保護者（有効回答数100名）
調査時期：2025年10月
調査機関：自社調査
調査方法：インターネットを使用した任意回答
調査レポート名：「受験当日の親のサポート」についての調査
この記事の執筆者：塾選ジャーナル編集部
『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選（ジュクセン）』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
(文:塾選 ジャーナル)