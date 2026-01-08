『ラヴ上等』鈴木ユリア、長過ぎる圧巻の美脚に「スタイルめちゃくちゃいい」「マジで相変わらず可愛いすぎる」反響
恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』（Netflix）に出演しているタレントの鈴木ユリアさんは1月7日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を公開しました。
【写真】鈴木ユリアの美脚
「髪色、今回も可愛いですね」鈴木さんは「撮影に向けて紫復活ー！！結局懐メロが1番だよな〜」とつづり、3枚の写真を投稿。自身のソロショットです。1枚目はミルクティーのような髪色で、2、3枚目では紫色のヘアになっています。また2枚目は全身ショットで、超ミニ丈のスカートからは、細く長い圧巻の美脚があらわになっています。
コメントでは「髪色、今回も可愛いですね ていうか、ずっとステキすぎます！」「ほんまべっぴんさん」「どんな色でもよく似合います」「ゆりあ様マジで相変わらず可愛いすぎる」「スタイルめちゃくちゃいいです!!」「足長いー綺麗」と、絶賛の声が寄せられました。
「すっぴんリップですみません」2025年12月22日には「すっぴんリップですみません 常にどうってことねえ精神」とつづり、ストリート系のコーディネートに身を包んだ姿を披露していた鈴木さん。こちらも、脚の長さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
