寿命を迎えた人工衛星は、毎年のように地球へ落ちてきて、大気圏で燃え尽きています。これは昔からある想定どおりの流れなのですが、最近になって、その「燃え尽きる」という行為そのものが地球にとってあまり優しくないことが分かってきました。

衛星が燃えると、目に見えないレベルでオゾン層を傷つける物質が生まれます。これまでは「地上に落ちるよりマシ」と考えられてきましたが、打ち上げる衛星の数が一気に増えた今、その影響が無視できなくなってきたんです。

衛星を燃やすとオゾン層がじわじわ削れる

問題の正体は、衛星が燃えるときにできる酸化アルミニウムの微粒子。これが成層圏でオゾンを壊す反応を後押ししてしまいます。

2024年の研究によると、よくあるサイズの人工衛星1基が燃え尽きるだけで、約30kgもの酸化アルミニウム粒子が生まれる可能性があるそうです。しかも、再突入する衛星が増えたことで、こうした有害物質はたった6年で8倍に増えたというから、ちょっとシャレになりません。

だったら「燃えない衛星」を作ればいい？

そこで出てきたのが、かなり大胆な逆転の発想です。

「いっそ、燃えない人工衛星を作ったらどうか？」

このアイデアを提案しているのは、欧州の宇宙企業MaiaSpaceの研究者たち。これまで主流だった「燃え尽きる前提の設計」をやめて、大気圏再突入に耐えられる衛星を作ろうという話です。

もちろん、そのまま落とすわけではありません。再突入は制御して、人のいない海域、たとえば太平洋のど真ん中を狙います。ただ、その分、衛星は重くなり、推進装置や燃料も必要になるので、コストは確実にアップします（今度は海の環境を心配になりますが…）。

燃やして大気を汚すか、燃やさずに落下リスクを管理するか。果たしてどちらがいいのでしょうね。

人工衛星は、打ち上げたら終わりではありません。テクノロジーの発展と恩恵の享受に喜んでいた時代は過ぎて、これからは軌道の人工衛星密集問題と、退場方法を見直し、解決していかなければならないフェーズに入っています。

Source: ScienceDirect