◆バレーボール・全日本高校選手権準々決勝 鎮西0―2東山（8日、東京体育館）

誰もが涙を流して、声援を送ってくれた客席に向かって一礼した。全国総体と国民スポーツ大会に続く高校3冠を狙った男子の鎮西は、準々決勝で東山にストレート負け。優勝候補の筆頭として挑んだ「春高」の舞台はほろ苦い結末となった。

第1セット（S）はミスからリードを奪われて21―25で落とした。優位に進めた第2Sは終盤にもつれると、勢いのある東山に27―29で押し切られた。セッターで主将の福田（3年）は「圧倒されて、本当に悔しい」と顔を覆った。

2年生エースの一ノ瀬は、サーブで狙われて思うようなプレーができなかった。福田は「2年生できついかもしれないけど、大事なところは託しました」。最後まで懸命に腕を振り続けて、鎮西のエースの伝統を貫いた一ノ瀬をねぎらった。

全国総体は昨夏を含め5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた畑野久雄監督が昨年11月に急逝。もちろん悲しみは今も癒えない。急きょ後任となった宮迫監督も同様だが、選手と一丸で重圧とも闘い、頂点だけを見据えて歩んできた。

長年コーチとして畑野さんを支えてきた宮迫監督は「畑野先生の思いを受け継ぎやってきたつもりだが、勝たせられなかったのは、やっぱり畑野先生と私の差かな。勝たせてやりたかった、が一番率直な思い」と悔しがった。（山田孝人）