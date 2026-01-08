¿·´ÆÆÄ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌÜ»Ø¤¹¡×¡¡J1Ì¾¸Å²°¤¬¿·ÂÎÀ©È¯É½
¡¡J1Ì¾¸Å²°¤Ï8Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¿·ÂÎÀ©¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï16°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£ºòµ¨¡¢Çð¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿MF¾®²°¾¾¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¾®²°¾¾¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¿·Á¯¤µ¤òÎ¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉþÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï2·î³«Ëë¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¡Íø¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£