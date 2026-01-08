【ワシントン＝阿部真司、ロンドン＝横堀裕也】米政権は７日、北大西洋で米国の制裁下にあるロシア船籍の石油タンカー「マリネラ」を拿捕（だほ）した。

先月から米側が追跡していた。露外務省は乗組員にロシア人が含まれているとして、早期帰国を求めた。

米ＣＮＮによると、このタンカーは昨年１２月、米国が制裁対象のタンカーの出入りを全面的に阻止しているベネズエラに向けて航行中、米沿岸警備隊に拿捕されそうになり、針路を変えて北大西洋に向かった。当初はガイアナ船籍で「ベラ１」という名称だったが、追跡されている途中で改称し、船籍もロシアに変えたという。

米国のキャロライン・レビット大統領報道官は７日の記者会見で、「船籍を偽装した」と批判した。制裁対象となっていた石油の輸送用のタンカーであり、乗組員は訴追対象になると説明した。

拿捕には米軍のほかに英軍も加わった。英国のジョン・ヒーリー国防相は７日、英軍が米側の要請を受け、監視などの後方支援に当たったと発表した。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ロシアはタンカーを護衛するために潜水艦を派遣し、タンカーと３日間交信していた。ただ米紙ニューヨーク・タイムズは、米軍がタンカーを拿捕した際、周辺海域にロシアの艦船はなかったと伝えた。

ロシア外務省は８日の声明で、タンカーの拿捕について「航行の自由に対する重大な侵害だ」として深刻な懸念を表明した。