連合神奈川の白石元会長の葬儀で焼香に臨む林会長（右から２人目）＝８日、横浜市戸塚区の戸塚ほうさい殿

連合神奈川の会長を２期４年にわたり務め神奈川から旧民主党による政権交代の足がかりを築いた白石俊雄氏（享年８１）の葬儀が８日、横浜市戸塚区内の斎場で開かれた。林克己会長、立憲民主党の後藤祐一幹事長代理（衆院神奈川１６区）、牧山弘恵両院議員総会長（参院神奈川選挙区）、自民党の浅尾慶一郎前環境相（同）らが参列。党派を超え慕われた「逆境をはね返すユーモアあふれた人柄」（林会長）をしのんだ。

白石氏は自動車総連出身で２００２年から連合神奈川事務局長を務め０４年から０８年まで会長に就いた。就任当時は連合傘下労働組合の選挙違反事件を巡り組織内に動揺が広がっていたが、規律強化にとどまらず対話重視で県内労働運動の立て直しと発展に尽力。旧社会党系、旧民社党系と生い立ちの分かれた連合内労組の融和にも力を注いだ。

０７年参院選神奈川選挙区（改選数３）では旧民主党の候補２人擁立と当選を後押しした。参院での野党安定多数を実現した民主は０９年衆院選で大勝し政権交代を果たしている。

白石氏は返還要求運動県民会議副会長を２０年以上務めるなど北方領土返還活動にも尽力。１０年には北方対策担当相から大臣表彰を受けた。県労働委員会委員なども歴任し、１６年には労働行政への貢献で旭日双光章を授与されている。

林会長は「もめている厳しい協議でも『俺の四角い顔に免じて丸く治めてよ』と笑いをとりながら見事にまとめていた。ユーモアを武器に労働界を１つにした」と振り返った。