杉浦太陽、“残り物の餅”利用ミネストローネに反響相次ぐ「発想が天才すぎる」「今の時期にぴったり」
【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の杉浦太陽が1月7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。正月の残り物を利用したアレンジ料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃんの夫「栄養バランス完璧」正月の残り物アレンジ料理
杉浦は「ノンに大好評だったあのスープをお正月アレンジにしてみた！」と妻でタレントの辻希美に好評だったという料理を公開。「去年『辻ちゃんネル』で俺が作ったミネストローネがわけわからんかったけど、めっちゃ美味しかったみたいなことを言ってた」「その時のもの何入ってたかなと思って思い出しながら、プラスお餅も入れながら」と正月の残り物の餅を利用した「ミネストローネ太陽風」を作ると宣言し、調理をスタートした。
キャベツや玉ねぎ、ベーコンをオリーブオイルで炒め、人参やさつまいも、豆も入れた具だくさんなミネストローネスープに餅も入れ、杉浦は「これは食べ応えあるぜ」と満足の行く仕上がりの様子。実際に食べながら「うまい」「マジで優しい」と絶賛。また、にんにくやパスタを入れたさらなるアレンジについても話していた。
この投稿には「発想が天才すぎる」「ノンちゃんが羨ましい」「理想の夫」「今の時期にぴったり」「残り物でこんなに豪華な料理が作れるなんて」「具材たっぷりで栄養バランス完璧」「真似したい」「愛情たっぷりで癒やされる」などの反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
