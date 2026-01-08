子供たちを乗せた山車が激しくぶつかり合いました。



７日夜、小諸市では江戸時代から伝わる「御影新田の道祖神祭り」が行われました。



2台の山車が何度もぶつかる圧巻の迫力。小諸市御影新田で行われた道祖神祭りです。



江戸時代から300年以上続くといわれ、巨大な山車をぶつけ合うことで五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄などを願います。



この山車に乗ることができるのは地元の小学4年生から6年生で今年参加したのはおよそ40人。





山車は飾りも入れると高さはおよそ4メートルあり重さはおよそ1トンにもおよびます。「すごく怖かったけどいい経験になりました」「最初は怖かったけど乗ってみたら楽しかった」小4児童の父親「もっとびびりかと思ったんですけど、意外と乗っていられて大したもんだなと思いました」「本当はね遊園地でジェットコースターも乗れないんですけどこういうときはやっぱり力が出るもんだなと思って感心しました」小学6年生女子「スピードが速いのでドキドキするんですけどぶつかったら楽しくてみんなでワイワイしながら乗れて良かったです」道祖神祭り世話人会 土屋裕一 会長「この思い出を忘れずに次の世代に引き継いでいっていただけらた何よりもうれしい」山車は1時間にわたりぶつかりあい子供たちの歓声が響いていました。