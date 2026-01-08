本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/8（木）
USD/JPY
155.00（6.00億ドル）
156.15（22.0億ドル）
156.50（7.64億ドル）
157.00（35.0億ドル）
157.50（5.92億ドル）
158.00（25.0億ドル）
EUR/USD
1.1560（10.0億ユーロ）
1.1600（5.78億ユーロ）
1.1605（8.20億ユーロ）
1.1650（9.64億ユーロ）
1.1660（13.0億ユーロ）
1.1670（8.13億ユーロ）
1.1675（9.69億ユーロ）
1.1700（8.10億ユーロ）
1.1750（5.60億ユーロ）
1.1800（22.0億ユーロ）
1.1850（8.12億ユーロ）
GBP/USD
1.3075（3.90億ポンド）
1.2930（3.00億ポンド）
ドル円は157.00に極めて大規模な期限設定、ユーロドルは1.1600から1.1800を中心に幅広く分布、ポンドドルは近い水準の設定はなし
