結婚すると相手の嫌な部分を知って、イラッとすることも多いでしょう。お互いに理解して受け止めることも必要ですが、どうしても許せない部分もあるようで……？

今回は、言ったことをすぐに忘れる夫にウンザリしている話をご紹介いたします。

言ったことをすぐに忘れる

「夫は私の言ったことをすぐに忘れてしまうんです。産後、久しぶりに友達と会って新年会をすることになったのですが、朝『今日新年会だからね』『ちゃんと帰ってきてね』と念押ししたにも関わらず、全然帰ってこない夫……。電話をかけると『あー！ それか！』『なんかあった気がしたんだよな』とすっかり忘れていたようです。朝言ったばっかりなのに、こんなことってあります？ カレンダーの共有アプリを使ってるけど、そもそもチェックしないから意味がないし、口で伝えてもすぐに忘れるし、本当にストレスでしかありません……」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 言ったことをすぐに忘れるような旦那さんと生活するのは、なにかとイライラすることが多そうです。自分の予定を決めるときに、いちいち旦那さんの予定を確認しないといけないこともストレスなのに、それを忘れられたら怒りが込み上げるのは当然ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。