東北日本海側を中心に、１１日から１２日頃にかけて、発達する低気圧や強い冬型の気圧配置により、大荒れや大雪となり、海上では大しけとなるおそれがあります。暴風雪や高波に警戒し、大雪に注意・警戒してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

１１日は低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、その後は１２日頃にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。

このため、東北地方では日本海側を中心に大荒れや大雪となり、海上では大しけとなるおそれがあります。また、予想よりも上空の寒気が強まった場合や、発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





［防災事項］東北日本海側を中心に、１１日から１２日頃にかけて、暴風雪による建物の被害や交通障害、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒し、なだれや着雪に注意してください。

■東北・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2390574?display=1