２０２６年度末までに廃止される横浜市港南台行政サービスコーナー＝同市港南区

横浜市は、２０２８年度末までに住民票の写しや印鑑登録などの証明書を発行できる「行政サービスコーナー（ＳＣ）」８カ所を段階的に廃止する。「コンビニ交付」などの増加で、利用が少なくなったことが原因だが、他自治体も同様の状況を前に、サービス縮小に向けた検討が進んでいる。

行政ＳＣは、市内の鉄道駅周辺１０カ所に設置されている。利便性の高い立地や土・日曜も開所していることなどから重宝され、ピークの１６年度には約１４０万枚を発行。その後、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機で証明書を発行できる「コンビニ交付」の増加により、近年では発行数がほぼ半減している。

発行数が減少するにつれ、コスト面での負担も大きくなっている。行政ＳＣでの証明書の発行手数料は３００〜４５０円だが、人件費やスペースの賃借費などを考慮すると最も発行数の少ない港南台ＳＣでは昨年度の発行コストが１枚１２００円を超え、手数料を大幅に上回る現象が起きていた。

一方、コンビニ交付の場合はマイナンバーカード業務を委託している地方公共団体情報システム機構（Ｊ−ＬＩＳ）への負担金やコンビニ事業者への手数料などを入れても、発行コストは１枚１８５円と低い。利用者にとっても手数料が最低で２５０円と安く、発行にかかる時間も短いことから、市もコンビニ交付などの「来庁しない手続き」を推奨している。

これらを踏まえ、市は先月１２日の市会常任委員会で行政ＳＣを段階的に廃止する方針を説明。１０カ所のうち発行数が特に少ない８カ所を３カ年で廃止し、残る２カ所も今後の状況を見て検討するとした。