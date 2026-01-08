Cloudyが2025年12月19日のライブにてキノシタハルト(G)の正式加入を発表し、4人編成となった。新体制となった彼らが、3ヶ月連続シングルリリースすることを発表した。

その第1弾は、1月28日の配信シングル「サミダレ」。現代人が抱える閉塞感や焦燥感を描きながらも、日々の中に差し込むわずかな光に気づかせてくれるようなCloudyならではの繊細さと力強さを併せ持つ1曲に仕上がった。

配信シングル「サミダレ」

ジャケットにはTikTokで音楽インフルエンサーとしても活躍する北野りおを起用。サミダレに濡れたガラス越しに、涙を滲ませているかのような表情が切り取られるなど、楽曲の世界観を象徴するビジュアルとなっている。

さらに、11月22日に渋谷CLUB QUATTROでワンマンライブを開催することもあわせて発表された。新体制での楽曲群を携え、バンドとして次なるステージへと進む重要な一夜となりそうだ。Cloudyは4月に自身初の主催サーキット開催も決定している。

■渋谷CLUB QUATTROワンマンライブ

11月22日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 \3,900

【オフィシャル先行販売】

受付期間：1/8(木)21:00〜1/22(木)23:59

https://eplus.jp/cloudy/

