BIGMAMA、毎年恒例の“母の日”ライブを東京・ZeppDiverCityにて開催。2026年は音楽で奏でる空想遊園地MOTHERLANDの完結編に
BIGMAMAが、毎年恒例の母の日ライブ＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞を東京・ZeppDiverCityにて開催することを発表した。
今回は、2025年より遊園地・アトラクションをテーマに展開してきた『MOTHERLAND』の完結編になるとのこと。この一年、数々の“アトラクション楽曲”を産み出し、遊園地とのコラボレーションも実現してきた『MOTHERLAND』が、どのようなフィナーレを迎えるのか、ぜひ足を運んでみてほしい。
FC最速先行では、限定オリジナルグッズ付きチケットに加え、大切な人と一緒に楽しめる「ママ友ペアチケット」を用意している。
◾️＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞
日程：2026年5⽉10⽇（⽇）（母の日）
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
チケット：
・通常 - 5,500円（税込）
・学⽣ - 3,300円（税込）
・FC最速先行限定 オリジナルグッズ付きチケット【通常】7,000円（税込）
・FC最速先行限定 オリジナルグッズ付きチケット【学⽣】4,800円（税込）
・FC最速先行限定 オリジナルグッズ付き《ママ友ペアチケット》【通常】13,000円（税込）
（ママ友ペアチケットとは、BIGMAMAのライブを初めて⾒る⼈、ずっと離れていたけど数年ぶりにみてみようかな、という⽅をお誘いすると割引対象になる、おすすめのペアチケットです。※同⾏者はFC⾮会員でも⼊場可能です。）
※全⾃由（⼊場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
※学⽣チケットは⼊場時に⾝分証明書の提⽰が必要
※限定オリジナルグッズは当⽇会場にてお渡しいたします。
※ママ友チケットはチケット・グッズ共に2セットのお渡しとなります。
FC最速先⾏：2026年1⽉9⽇（⾦）19:00〜 1⽉18⽇（⽇）23:59
https://fc.bigmama-web.com/
◾️デジタルシングル「The Parade」
配信日：2026年01月01日（木）
レーベル：FUSE RECORDS
◾️ライブ情報
◆＜金&安with金＞
2026年1月21日（水）東京・八王子Match Vox
※金井・安井のみ
◆＜TOTALFAT Presents「PUNISHER’S NIGHT 2026」＞
2026年1月24日（土）東京・渋谷CLUB QUATTRO
◆＜the telephones「We wanna scream “DISCO” with you everywhere!!! 日本全国どこでもディスコ!!!」＞
2026年2月7日（土）福岡OP’s
2026年2月8日（日）広島SECOND CRUTCH
◆＜「THE SUN ALSO RISES vol.391」BIGMAMA x Suspended 4th＞
2026年2月13日（金）神奈川・F.A.D YOKOHAMA
◆＜ハンゲキフェス 2026＞
2026年2月28日（土）大阪・なんばHatch
◆＜Welcome to the 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃＞振替公演
2026年3月1日（日）東京・下北沢ERA
◆＜a flood of circle「20周年記念ツアー “日本武道館への道”」＞
2026年3月8日（日） 新潟LOTS
◆＜「I ROCKS 2026」 stand by LACCO TOWER＞
2026年4月17日（金）・18（土）・19（日）
群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎
