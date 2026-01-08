BIGMAMAが、毎年恒例の母の日ライブ＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞を東京・ZeppDiverCityにて開催することを発表した。

今回は、2025年より遊園地・アトラクションをテーマに展開してきた『MOTHERLAND』の完結編になるとのこと。この一年、数々の“アトラクション楽曲”を産み出し、遊園地とのコラボレーションも実現してきた『MOTHERLAND』が、どのようなフィナーレを迎えるのか、ぜひ足を運んでみてほしい。

FC最速先行では、限定オリジナルグッズ付きチケットに加え、大切な人と一緒に楽しめる「ママ友ペアチケット」を用意している。

◾️＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞ 日程：2026年5⽉10⽇（⽇）（母の日）

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

時間：OPEN 17:00 / START 18:00 チケット：

・通常 - 5,500円（税込）

・学⽣ - 3,300円（税込）

・FC最速先行限定 オリジナルグッズ付きチケット【通常】7,000円（税込）

・FC最速先行限定 オリジナルグッズ付きチケット【学⽣】4,800円（税込）

・FC最速先行限定 オリジナルグッズ付き《ママ友ペアチケット》【通常】13,000円（税込）

（ママ友ペアチケットとは、BIGMAMAのライブを初めて⾒る⼈、ずっと離れていたけど数年ぶりにみてみようかな、という⽅をお誘いすると割引対象になる、おすすめのペアチケットです。※同⾏者はFC⾮会員でも⼊場可能です。） ※全⾃由（⼊場整理番号付）

※ドリンク代別途必要

※学⽣チケットは⼊場時に⾝分証明書の提⽰が必要

※限定オリジナルグッズは当⽇会場にてお渡しいたします。

※ママ友チケットはチケット・グッズ共に2セットのお渡しとなります。 FC最速先⾏：2026年1⽉9⽇（⾦）19:00〜 1⽉18⽇（⽇）23:59

https://fc.bigmama-web.com/

◾️デジタルシングル「The Parade」 配信日：2026年01月01日（木）

レーベル：FUSE RECORDS

◾️ライブ情報 ◆＜金&安with金＞

2026年1月21日（水）東京・八王子Match Vox

※金井・安井のみ ◆＜TOTALFAT Presents「PUNISHER’S NIGHT 2026」＞

2026年1月24日（土）東京・渋谷CLUB QUATTRO ◆＜the telephones「We wanna scream “DISCO” with you everywhere!!! 日本全国どこでもディスコ!!!」＞

2026年2月7日（土）福岡OP’s

2026年2月8日（日）広島SECOND CRUTCH ◆＜「THE SUN ALSO RISES vol.391」BIGMAMA x Suspended 4th＞

2026年2月13日（金）神奈川・F.A.D YOKOHAMA ◆＜ハンゲキフェス 2026＞

2026年2月28日（土）大阪・なんばHatch ◆＜Welcome to the 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃＞振替公演

2026年3月1日（日）東京・下北沢ERA ◆＜a flood of circle「20周年記念ツアー “日本武道館への道”」＞

2026年3月8日（日） 新潟LOTS ◆＜「I ROCKS 2026」 stand by LACCO TOWER＞

2026年4月17日（金）・18（土）・19（日）

群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎