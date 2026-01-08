佐久間大介、初トークの浪川大輔“伝説”披露 本人からもラブコール「また話したいな」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、10日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）は、声優の浪川大輔がゲスト出演する。
【写真】アンニュイな表情…透け感ある衣装の松岡美里
浪川は、『ハイキュー!!』の及川徹役や『君に届け』の風早翔太役、『LUPIN THE IIIRD』シリーズの石川五ェ門役など、数多くの作品に出演。他にもイライジャ・ウッドの吹き替えを担当するなど、洋画作品でも活躍中だ。さらにアーティストとしても活動しており、多彩な声の演技で唯一無二の存在感を放つ大人気声優として知られる。
『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ）で複数回にわたり共演しているものの、しっかりとトークをするのは今回が初めてとなる佐久間と浪川。佐久間は、友人たちから聞き及んでいた浪川にまつわる“伝説”を披露する。
そんな浪川は、7日に8枚目のミニアルバム「UNSTOPPABLE」をリリース。番組では、アーティスト活動15周年記念プロジェクトとなる同アルバムについても掘り下げる。
番組収録を終えた浪川は「やっとじっくり話ができる！と楽しみにしていた番組です。ですが！ じっくりではなく怒とうの展開！ めくるめくトーク！あっという間に収録は終わりを告げました…ただただ楽しかった。また話したいなと思った帰り道。また呼んでくださいませー！」とコメントしている。
【写真】アンニュイな表情…透け感ある衣装の松岡美里
浪川は、『ハイキュー!!』の及川徹役や『君に届け』の風早翔太役、『LUPIN THE IIIRD』シリーズの石川五ェ門役など、数多くの作品に出演。他にもイライジャ・ウッドの吹き替えを担当するなど、洋画作品でも活躍中だ。さらにアーティストとしても活動しており、多彩な声の演技で唯一無二の存在感を放つ大人気声優として知られる。
そんな浪川は、7日に8枚目のミニアルバム「UNSTOPPABLE」をリリース。番組では、アーティスト活動15周年記念プロジェクトとなる同アルバムについても掘り下げる。
番組収録を終えた浪川は「やっとじっくり話ができる！と楽しみにしていた番組です。ですが！ じっくりではなく怒とうの展開！ めくるめくトーク！あっという間に収録は終わりを告げました…ただただ楽しかった。また話したいなと思った帰り道。また呼んでくださいませー！」とコメントしている。