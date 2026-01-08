1月8日、高橋愛がInstagramを更新した。

【写真】昨年の大晦日に撮影した家族集合SHOTも公開

ここ数日の投稿で、韓国に旅行に来ていることを写真と共に報告していた高橋。

この日の投稿では、「あべさんが 迎えにきてくれたっ！」「soooo HAPPY」と、夫のあべこうじが空港まで迎えに来たことを明かすと、あべにギュッと密着したり、嬉しそうに顔を見つめたりしている仲睦まじい写真を公開した。

この投稿に対し、コメント欄には、「あべさんに会えて嬉しそうな愛ちゃんがめちゃくちゃ可愛い」「ラブラブですね」「ステキな旦那さん」「あべさん優しい」といった声が寄せられていた。

かつてモーニング娘。メンバーとして人気を博した高橋は、現在ファッション誌のモデルとしても活躍しつつ、アパレルブランド「fukuu」のディレクターを務めるなど、幅広く活動。

あべとは2014年2月14日に入籍し、夫婦仲の良さのうかがえる投稿をたびたび行っている。1月1日の投稿では、新年の挨拶を行いつつ、「写真は大晦日に家族で集まった時の写真です！！！」と綴り、自身とあべを含む家族らで撮影した集合ショットを公開していた。

画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより