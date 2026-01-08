手が美しいと思う「20代女性俳優」ランキング！ 2位「浜辺美波」を7票差で抑えた1位は？
ふとしたしぐさや立ち居振る舞いに目を奪われることの多い女性俳優たち。表現者としての繊細さや品のよさが、手元にまでにじみ出ていると感じる人も多いようです。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の浜辺美波さんです。2025年12月17日に最終回を迎えたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）など、話題作への出演が絶えない浜辺さん。
2023年に放送されたメニコンの1DAYコンタクトレンズ「Magic」のCMでは、リズミカルなハンドダンスを披露。細くて長い指先で見事に踊りきり、商品をPRしました。
回答者からは「指がすらっと細長く美しい手だと思うから」（30代女性／東京都）、「手の甲から指先まで色が白くて美しいです」（50代女性／広島県）、「女性的なすらっとした手で美しいから」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優やモデルとして活躍する中条あやみさんです。2025年12月9日に最終回を迎えたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、主演の竹内涼真さん演じる勝男がマッチングアプリで初めて出会った女友達・柏倉椿役を好演しました。
モデルとしては、「スタージュエリー」の2025春夏コレクションや「ティファニー ハードウェアコレクション」などで、ジュエリーが映える指先を披露。9月には「カルティエ 銀座4丁目ブティック」のオープニングイベントで、指先に光るリングを含む総額800万円のジュエリーを身につけて登場し、話題を呼びました。
回答コメントでは「華奢な手先が憧れる。アクセサリーやネイルなんでも似合いそう」（30代女性／千葉県）、「スマホのCMに出てるときに映る手がとても綺麗だから」（30代女性／広島県）、「細長くて綺麗、お肌も綺麗」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：浜辺美波／64票
2位にランクインしたのは、俳優の浜辺美波さんです。2025年12月17日に最終回を迎えたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）など、話題作への出演が絶えない浜辺さん。
2023年に放送されたメニコンの1DAYコンタクトレンズ「Magic」のCMでは、リズミカルなハンドダンスを披露。細くて長い指先で見事に踊りきり、商品をPRしました。
回答者からは「指がすらっと細長く美しい手だと思うから」（30代女性／東京都）、「手の甲から指先まで色が白くて美しいです」（50代女性／広島県）、「女性的なすらっとした手で美しいから」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：中条あやみ／71票
1位にランクインしたのは、俳優やモデルとして活躍する中条あやみさんです。2025年12月9日に最終回を迎えたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、主演の竹内涼真さん演じる勝男がマッチングアプリで初めて出会った女友達・柏倉椿役を好演しました。
モデルとしては、「スタージュエリー」の2025春夏コレクションや「ティファニー ハードウェアコレクション」などで、ジュエリーが映える指先を披露。9月には「カルティエ 銀座4丁目ブティック」のオープニングイベントで、指先に光るリングを含む総額800万円のジュエリーを身につけて登場し、話題を呼びました。
回答コメントでは「華奢な手先が憧れる。アクセサリーやネイルなんでも似合いそう」（30代女性／千葉県）、「スマホのCMに出てるときに映る手がとても綺麗だから」（30代女性／広島県）、「細長くて綺麗、お肌も綺麗」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)