「44歳とは思えない体」川崎宗則、いまだ衰えぬ肉体トレーニング公開「お若い」「日々の努力の賜物ですね」
栃木ゴールデンブレーブス所属の川崎宗則選手（※崎はたつさき）は1月7日、自身のInstagramを更新。トレーニングの様子を動画にて公開し、注目を集めています。
【写真】川崎宗則、凄過ぎるトレーニング風景
この投稿にファンからは、「お若い」「ムネリン44歳とは思えない体ですね〜日々の努力の賜物ですね」「一緒に参加したいです」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】川崎宗則、凄過ぎるトレーニング風景
「一緒に参加したいです」川崎選手は「クオリフォーストレーニング 入れた後の、砂浜トレーニングが、最高な件について 身体に電気入ってしまう クオリフォーストレーニングは４４歳を支えるトレーニング！ぜひやってみてください」とつづり、6本の動画を公開しました。1本目には、器具を使ってトレーニングする川崎選手の姿が映っています。
「クオリフォース」とは？クオリフォースとは、「運動感覚を捉える」をコンセプトに開発されたトレーニングマシンのことで、体をよりうまくコントロールする力や、無駄な力を使わずに俊敏に動く能力などを鍛えることができるようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)