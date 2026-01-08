ゆうちょ銀行の通常貯金に100万円を預けたら利息はいくら？2026年2月9日から金利が「0.3％」にアップ！
ゆうちょ銀行は、一般的な銀行の普通預金にあたる「通常貯金」の金利を、2026年2月9日（月）から年0.3％へ引き上げると発表しました。これまでの年0.2％から、さらに0.1％の上乗せです。
「たった0.1％？」そう感じた方も多いかもしれません。けれど、長く「ほぼ金利ゼロ」が続いてきた通常貯金にとって、この0.1％アップはうれしいニュースです。
今回は、仮に100万円を通常貯金に1年間預けた場合の利息が、現在とこれからでいくら変わるのかを確認してみましょう。
【通常貯金】
・2026年2月8日まで：金利0.2％……約1594円（税引き後）
・2026年2月9日から：金利0.3％……約2391円（税引き後）
・金利引き上げによる増加額：約797円（税引き後）
※上記は、金利・残高が1年間変わらなかった場合の単純計算です。
ゆうちょ銀行の通常貯金金利は、2024年9月に年0.02％から年0.1％へ、2025年3月には年0.2％へと段階的に引き上げられてきました。今回の改定後の年0.3％は、2025年3月時点と比べて約1.5倍の水準となります。
かつての低金利時代には、通常貯金は「利息はほとんど付かないもの」と受け止められてきましたが、金利引き上げが進んだことで、わずかながらも利息を意識できる預け先へと変わりつつあります。
参照：ゆうちょ銀行「貯金金利の引き上げのお知らせ」
▼全国どこでも使える利便性
ゆうちょ銀行は、都市部から地方までATMや窓口が幅広く整備されています。転勤や引っ越しがあっても、口座を変えずに使い続けられる点は、大きな強みといえるでしょう。
▼手数料の安さ
ゆうちょ銀行店舗内や郵便局内に設置しているATMでは、曜日や時間帯にかかわらず、通常貯金の入出金手数料が無料です。
ただし、ファミリーマート内にある小型ATMや駅・ショッピングセンターなどに設置されている一部のATMでは、平日8：45〜18：00および土曜日9：00〜14：00の時間帯のみ手数料が無料となります。これ以外の時間帯に利用すると、1回につき110円（税込み）の手数料がかかるため注意しましょう。
▼資金の預入期間に制限なし
通常貯金は、預入期間の制限はなく、1円以上（1円単位）から預け入れが可能です。
▼家計管理に役立つ機能
「ゆうちょ通帳アプリ」を利用すれば、通常貯金の残高や入出金がスマートフォンで確認でき、家計管理に役立ちます。
▼定期貯金や定額貯金へ自動積立が可能
通常貯金から自動的・定期的に定額貯金や定期貯金に預入することもできます。どちらも1000円から始められるので、無理なく貯金習慣が身に付きます。
通常貯金は、「生活費」や「近い将来に使う予定の資金」を、安全性と流動性を重視して置いておく口座として適していますが、一方で、資産を積極的に増やすには少し物足りないかもしれません。
ゆうちょ銀行はあくまでも「守りの口座」。より高い金利を狙えるネット銀行などをチェックして、使い分けていくとよいでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
まとめゆうちょ銀行の通常貯金は、2026年2月9日から年0.3％へ金利が引き上げられます。金利が上がるとはいえ、100万円を預けても年間の利息は2000円台にとどまります。
通常貯金は、「生活費」や「近い将来に使う予定の資金」を、安全性と流動性を重視して置いておく口座として適していますが、一方で、資産を積極的に増やすには少し物足りないかもしれません。
ゆうちょ銀行はあくまでも「守りの口座」。より高い金利を狙えるネット銀行などをチェックして、使い分けていくとよいでしょう。
