芸能人たちによる、たくさんのおめでたいニュースがあった年末年始。2025年12月23日に、いち早く結婚を発表したのは、波瑠と高杉真宙という人気俳優のふたりだった。

【写真】これは結婚する…波瑠と高杉真宙の顔が近い撮了ショット

「出会いは、2023年4月クールにフジテレビ系で放送された、波瑠さんが主演のドラマ『わたしのお嫁くん』での共演でした」（スポーツ紙記者、以下同）

同作は、私生活がズボラなキャリアウーマンを演じた波瑠を、家事が得意な後輩社員役の高杉が支えるというラブコメディー。

「いま思えば、ドラマのインスタグラムに投稿されていたオフショットは、なんだか距離が近いような……（笑）。放送が終わって数か月がたったころから交際がスタートしており、約2年を経てのゴールインとなりました」

すでに親族のみで結婚式も挙げており、波瑠のインスタグラムには和装と洋装の花嫁姿が投稿されている。

多忙な2人を結びつけた趣味

「この投稿には140万以上の“いいね”がついており、祝福コメントも8000件以上、寄せられています。その中には、アンミカさんや筧美和子さんといった著名人からのお祝いも届いています」

ドラマや映画への出演が途切れない多忙なふたりを結びつけたのは、

「オンラインゲームだそうです。忙しさに加えて“インドア派”という共通点もあるため、会えないときは一緒にオンラインゲームをして、チャット機能を活用しながら仲を深めたといいます」

新婚として2026年を迎えた波瑠。プライベート優先の1年になるのかと思いきや……。

「4月クールに日本テレビ系の水曜夜10時枠で放送されるドラマで、主演を務めることが内定しています」（テレビ局関係者、以下同）

どんな作品かというと、

「秋吉理香子さんの小説『月夜行路』を原作としたものだそうです。波瑠さんが演じるのは、夫とは冷え切った関係で、子どもともうまくいかない疲れきった主婦の役。こうした生活が我慢の限界に達して、家出した先での出来事がきっかけで旅に出るというストーリーです」

波瑠の主演ドラマが被っている

一方で、同クールには波瑠との縁が深い別のドラマも放送されるという。

「テレビ朝日系の木曜夜9時枠で刑事ドラマ『未解決の女』の続編シリーズが予定されています。これまでに2018年に連ドラ、2019年に単発ドラマ、2020年に連ドラのシーズン2が放送されており、波瑠さんが主演を務めていました」

つまり、波瑠は4月クールに2つの連ドラで主演を務めるということ？

「いやいや、それはありえません。『未解決の女』には出演しないと聞いています」

“刑事”より“主婦”の道を選んだようだ。

「シリーズ化された作品ではなく新しい作品に出演するのは、女優として幅広い役柄にチャレンジしたいからかもしれませんね」

さらなる飛躍が期待できそう!