【モデルプレス＝2026/01/08】モデルの山田優が1月8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】夫は小栗旬 41歳モデル「異次元」美スタイル際立つミニスカ姿

◆山田優、美脚披露


山田は「明けましておめでとうございます！気付いたら8日経ってました」と新年のあいさつをつづり「Happy New Year」と手書きで書き込まれたオフショットを投稿。スラリと伸びる美しい脚が際立つショート丈のボトムスにスニーカー、サングラスを合わせた姿で笑顔のショットを公開している。

◆山田優の投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気かっこいい」「異次元のスタイル」「サングラス似合いすぎ」「レベチ」「憧れます」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

