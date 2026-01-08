ダウンタイム⁴肌の味方♡キールズの新・瞬間バリア¹クリーム

美容医療や高機能スキンケアが身近になる一方で、乾燥やゆらぎなど肌SOS³を感じる人が増えています。そんな現代の肌悩みに着目したのが、ニューヨーク発のスキンケアブランド「Kiehl’s（キールズ）」。ブランドを代表する保湿力はそのままに、ダウンタイム⁴にも寄り添う新発想のケアとして「瞬間バリア*¹クリーム UFC」が誕生します。肌を守りながら整える、新しい選択肢に注目です♡

現代ダメージ*²に挑む新UFCクリーム

「瞬間バリア¹クリーム UFC」は、現代美容による肌ダメージ²に速攻でアプローチするために誕生した新製品。皮膚科学研究に基づき、ハーバード・メディカル・スクールと協力して開発された処方が特徴です。

キー成分には、ダメージ²ケア成分として注目されるオートミールパワー³を配合。角質層という肌の最終防壁に多角的に働きかけ、乾燥による不安定な肌をすこやかに整えます。

¹うるおいによる²乾燥のこと*³コロイダルオートミール(整肌成分)

瞬間バリア*³処方とWアプローチ

本製品は、キー成分を約33ミクロンまで微粒子化し、角質層まで徹底浸透²する独自技術を採用。さらに球体化することで摩擦レスな使用感を実現しています。

角質上層部にはパンテノール²とビサボロール³がバリア機能¹をサポートし、外的刺激⁴から肌を保護。下層部にはオートミールパワー⁵が働きかけ、ダメージ⁴を集中ケアします。

¹角質層²整肌成分³整肌成分⁴乾燥のこと⁵コロイダルオートミール(整肌成分)

UFCシリーズ製品ラインアップ

新製品「瞬間バリア*¹クリーム UFC（キールズ Rクリーム UFC）」は、2026年1月16日（金）発売。容量は28mL/50mL、価格は3,190円（税込）/5,280円（税込）です。

併せて定番の「キールズ クリーム UFC」は、28mL/50mL/125mL/150mL（レフィル）を展開し、価格は2,970円（税込）/4,950円（税込）/9,460円（税込）/10,450円（税込）。

朝晩のスキンケアの仕上げに使いやすく、攻めと守りの両立を叶えるシリーズです。

*¹うるおいによる

肌に自信をくれる新しいお守り

ゆらぎやすい時期やダウンタイム⁴など、肌に不安を感じる瞬間こそ頼りたいのが「瞬間バリア¹クリーム UFC」。確かな保湿力と先進処方で、肌を守りながら立て直すケアを叶えます。

先行発売やポップアップイベント、限定セットも充実している今こそ、キールズの新しいクリームケアを体験してみてください。毎日のスキンケアが、もっと安心できる時間に変わるはずです♡