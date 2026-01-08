＜義両親の葬儀のギモン＞旦那にきょうだいがいても、嫁がメインで動くもの？サポートはするけれども…
両親も義両親もいつかは亡くなり、葬儀が行われることでしょう。葬儀では親族が中心となっていろいろなことを決める必要がありますが、お嫁さんという立場では、どのように対応すればいいのかわからないこともあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『旦那の両親の葬儀は、誰が中心に執り行うものなのでしょうか？ 旦那と喧嘩になったときに「どうせうちの親が死んでも知らんぷりなんだろうな！ 葬式だって何もしないつもりなんだろう！？」と言われました。旦那は姉が2人いるので、仮に義両親が亡くなったとしても、葬儀やお通夜でメインで動くつもりはありませんでした（もちろん旦那の配偶者としてのサポートはするつもりです）。介護と同じように、義両親のお葬式などは実子である旦那と義姉2人がメインで動くものだと思っていたのですが、「常識知らず！」と旦那や義母から言われました』
義両親の葬儀、メインで動くのは配偶者か実子では？
『喪主は、配偶者か実子でしょ。息子の嫁は、裏方の立ち位置じゃないのかな』
『うちの祖父母のときは実子がやっていた。別に長男の嫁がやるものではないよね』
義父、義母が亡くなった場合は、その配偶者が喪主をつとめたり、葬儀を執り仕切ったりするとの意見が寄せられています。もし義父も義母もいないのであれば、実子が同じことをしていくようですね。長男のお嫁さんであっても、葬儀の場合には裏方としてサポートすればよさそうです。
『私は61歳で、今年義両親が相次いで亡くなった世代だけれど、葬儀は旦那と義妹が執り仕切っていたよ』
『義父のときは長男である旦那が喪主をつとめた。喪主の仕事は葬儀屋さんの手配と書類作成、お寺との打ち合わせなど。義弟たちはお客様状態で何もしなかった』
実際に義両親の葬儀をしたママによると、葬儀をメインで執り仕切るのは実子だったそうです。そのなかでも長男が喪主となり、葬儀屋さんやお寺との打ち合わせなどを行ったケースもあります。実子とはいえ、長男以外はあまり決めることがない場合もあるようですね。長男が判断に悩むようなことがなかったり、もともと地元に住んでいたり親と同居をしていたりすると、そのまま葬儀の段取りを決めていくことになるのかもしれません。
冠婚葬祭は、家や地域によってさまざま
『冠婚葬祭は家によるのよ。よその家がどうかは、あまり参考にならないと思う』
『家によるとしか言いようがない。極端な例だと、地域の有力者や次期当主がいる家格の家なら、家の跡継ぎになる夫婦がメイン』
『地域性があるのでは？ 私は北陸に住んでいるけれど、長男であれ長女や次男であれ、圧倒的に跡取り一家夫妻主導』
葬儀の進め方には、その家が代々行ってきたやり方がある場合も。もし義実家にもそのようなしきたりがあるならば、それに従うことになりますね。また地域性が強く出ることもあります。家族構成や土地の文化も異なりますから、一概に「これが葬儀の形」というのは難しいようですね。
葬儀で嫁は出しゃばらないのが鉄則！？あくまでサポート
『旦那の姉がいるのに出しゃばって進行をしたら、何を言われるかわからないよ！ 余計なことはしない、お手伝いに徹する！ 親戚の対応やお茶出し、受付などをすればいい』
『配偶者はあくまでサポートだよね。だって喪主と配偶者がメインでやっても、どうせ他の実子がなんやかんや口出しをしてくるんだし。それなら喪主を実子がやってくださいよ、となる』
投稿者さんには義姉が2人います。もし葬儀で投稿者さんが目立つようなことがあれば、義姉たちが快く思わないかもしれません。「実子でもないのに……」と言われて、陰口をたたかれる場合もあるようですね。また仮に旦那さんと投稿者さんが葬儀の段取りを決めても、後から義姉たちが何か言ってくる可能性もあります。義姉たちにとっては実の親ですから自分たちの思いを伝えたいのでしょうが、それならば最初から自分たちがメインで動いて！ と思ってしまいますね。
いずれくる義両親の葬儀。私はやりません宣言！
『「何もするつもりないよ？ どうしてやると思ったの？ 非常識なのはそっちだよ」と、旦那さんに言ってもいいんじゃない？』
旦那さんと喧嘩をした際のやり取りということもあり、旦那さんも興奮をして売り言葉に買い言葉になったのかもしれません。ただ葬儀についての投稿者さんの考えは、早い段階で旦那さんに伝えておいたほうがよいかもしれませんね。旦那さんは投稿者さんも一緒にメインで動いてくれると思っているでしょうから、義両親が亡くなったタイミングで旦那さんに伝えても、事がうまく進まない可能性もあります。今のうちから伝えておけば、旦那さんも覚悟ができるのではないでしょうか。逆に投稿者さんの両親のお葬式のときも、投稿者さんのきょうだいが主導となって進めていくことになりますね。お互いの親に関しては、それぞれが責任を持って対応する。そのような確認をしておくのもよいかもしれません。