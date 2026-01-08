＜義姉、シアワセお裾分け〜＞産後間もないし「悩みある？」心配のメッセージ送ると…【第3話まんが】
私（ミナミ、34歳）は夫（タカヨシ、34歳）と娘（6歳）、息子（3歳）との4人暮らし。先月、夫の姉（義姉、ルリ、35歳）が女の子（姪、アイリ）を出産しました。私と義姉は義実家のグループLINEでやり取りするくらいですが、不仲というわけではありません。しかし義姉は毎日のように姪の写真や動画を私にだけ送るようになったのです。義姉のLINEが負担になった私があれこれ対策してみるも、義姉にはまったく通じません。
地元の友人であり、ママ友でもあるマオ（34歳）が遊びに来たので、義姉についてグチりました。
マオは私の気持ちに共感してくれて、とてもありがたいです。
話をして少しスッキリしたものの、解決策は見つかりません。
私は産後数か月のとき、他人のちょっとした言葉に過敏になっていました。当時の私のように、心身ともに通常の状態ではない人も多いはずです。だから、私は義姉に余計な刺激を与えたくないという思いがあります。私のせいで姪の子育てによくない影響が出てほしくないのです。
ふとスマホを見ると、また義姉から写真が送られてきています。もしかしたら夫が言うように、義姉には本当に何か悩みがあるのかもしれません。そう思った私は、「もし悩みがあるなら聞きますよ」と送ってみました。すると……。
義姉からは「あるわけないでしょ」とそっけない返事が返ってきました。
友人のマオに義姉のグチをこぼすと「個別LINEは密室状態だから義実家も巻き込むべき」と助言されました。
しかし産後間もない義姉を刺激したくない私は躊躇します。夫に「（義姉に）悩みがあるのでは」と言われたことを思い出した私は、義姉を心配するメッセージを送ってみましたが、義姉は「悩みなんてない、かわいいだけ」と言い、いつも通り写真を送り続けてきました。
手に負えないと判断した私は夫を巻き込むことにし、義姉から届いた写真や動画をすべて夫に転送しはじめました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
