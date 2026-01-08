２０２５年１２月に死去した丹羽宇一郎氏は、持ち前の強いリーダーシップで伊藤忠商事をけん引する名経営者の顔を持つ一方で、機微に触れる政治や経済問題にも積極的に携わり提言する「財界のご意見番」として知られた。

丹羽氏が社長に就いた１９９８年、伊藤忠はバブル期に拡大した不良資産に苦しんでいた。丹羽氏は赤字会社の処分を決断し、２０００年３月期に約４０００億円の特別損失を計上。最終赤字に転落したことを受け、役員報酬を返上した。

００年には、牛丼チェーンの吉野家ディー・アンド・シー（現吉野家ホールディングス）に出資するなど、消費者に近い事業部門を強化した。変動の大きい市況が業績を左右する資源分野に頼らないビジネスモデルの礎を築き、経営のＶ字回復を果たした。

社長就任後も電車通勤を続けるなど、庶民派の一面も持ち合わせた。伊藤忠時代に築いた中国との豊富な人脈が評価され、１０年６月には、当時の民主党政権下で「脱官僚依存」の象徴として、中国大使に任命された。

だが、就任から３か月後に尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生。その後、中国がレアアース（希土類）の対日輸出を規制して圧力をかけるなど、日中関係は極度に悪化し、丹羽氏に期待された日中間の経済外交推進が困難になった。

１２年には東京都の尖閣諸島購入計画を巡る発言が波紋を広げ離任に追い込まれる形となったが、その後も日中友好協会の会長を歴任するなど、政治や経済など幅広い分野で積極的に発言する姿勢を貫いた。