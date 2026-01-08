発生からことしで47年。殺人罪などで服役した原口アヤ子さん（98）が、再審＝裁判のやり直しを求めている大崎事件。弁護団は8日、5回目の再審請求を鹿児島地裁に申し立てました。

午前、地裁前に集まった弁護団や支援者。1日も早い再審＝裁判のやり直しを訴えました。

（大崎事件弁護団 鴨志田祐美共同代表）「この第5次再審の目的は1つしかない。原口アヤ子さんが生きているうちに再審無罪を獲得すること」

（記者）「再審の扉を開こうと、5回目の再審請求に向けて弁護団が鹿児島地裁に入っていきます」

大崎事件…一貫して無実を訴え

1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。警察は保険金目当ての殺人事件として捜査し、男性の義理の姉・原口アヤ子さんを逮捕。

原口さんは殺人罪などで服役しましたが、一貫して無実を訴え、再審＝裁判のやり直しを求めています。

原口さんはこれまでに4回再審請求をして、地裁で2度、高裁で1度再審が認められました。しかし、いずれも検察が不服を申し立て覆されています。

1回目の再審請求からことしで31年で、原口さんは現在98歳。介護施設に入所中のため、8日の申し立てには立ち合えませんでした。

新たな医学鑑定や心理学鑑定など提出

5回目の今回は、証拠として、男性の事故死を裏付けるための新たな医学鑑定や、有罪の根拠となった親族3人の「自白」の信用性を否定する心理学鑑定などを提出しました。

（原口さんの長女 京子さん）「えん罪被害者をなくすために（司法を）変えてほしい。どうしてできないのか腹が立って仕方ない」

（大崎事件弁護団 八尋光秀団長）「法と正義の名においてえん罪被害を被せられるということ。えん罪被害は自由を奪われるだけでなく、尊厳も人生も名誉も家族もすべて奪われる」

弁護団は今後、事故死などを裏付ける追加の証拠も提出する方針です。

5回目の再審請求のポイントは？ 記者解説

（キャスター）

取材にあたっている記者とお伝えします。

5回目の再審請求は、どんな点がポイントですか？

（記者）

まずは、男性が殺害されたのではなく、事故死だったことを裏付けるための新たな証拠です。

原口さんが有罪となった確定判決では、男性は首をタオルで絞められて殺害されたとされています。これに対し、弁護団は自転車で側溝に転落したことによる事故死と主張しています。

これを裏付けるため、弁護団が地裁に提出したのが、救命救急医など3人による医学鑑定です。この鑑定では、男性の解剖写真をもとに、自転車事故で首にけがをしたことによる窒息や低体温症などで亡くなった可能性が高いと主張しています。

さらに、有罪の根拠となった親族3人の「自白」の信用性について、新たに心理学者らが供述を鑑定しました。

鑑定では、3人の供述に食い違いがあり、整合性もない点を挙げ、捜査機関による供述の誘導の可能性も指摘しています。

再審制度の課題…

（キャスター）

一方で、大崎事件は、再審制度の課題を浮き彫りにしている事件でもありますよね。

（記者）

大崎事件はことしで発生から47年。裁判のやり直し＝再審の請求は今回で5回目で、1995年の1回目からすでに30年経っています。

地裁と高裁でこれまでに3度再審開始が認められましたが、いずれも検察の不服申し立てで覆されています。

（記者）

大崎事件以外でも、例えば、1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件では死刑判決を受けた袴田巖さんが再審を請求してから再審開始が確定するまで42年かかり、その後、無罪となりました。

袴田さんの姉・ひで子さんも再審訴え

8日、大崎事件の弁護団が開いた支援者への報告集会で、袴田さんの姉・ひで子さんは、原口さんの再審開始を訴えました。

（袴田巖さんの姉 袴田ひで子さん）「見えない権力に真実を求めて戦ってきた。頑張って頑張って頑張って、えん罪を晴らして無罪になることを願っている」

「開かずの扉」再審制度…見直す動きも

（キャスター）

こうした「開かずの扉」とも言われる日本の再審制度ですが、見直す動きもありますよね。

（記者）

去年6月、超党派の国会議員により、再審法改正案が国会に提出されて継続審議となっていて、法務省の諮問機関「法制審議会」での議論も進んでいます。

刑事訴訟法が専門の鹿大助教は

刑事訴訟法が専門の鹿児島大学・梶悠輝助教は、確定した有罪判決に疑問が生じれば、やり直しの公判を開いて、審理すべきと主張します。

（鹿児島大学・刑事訴訟法 梶悠輝助教）

「確定した有罪判決に疑義が生じるような証拠が出てきた場合、その証拠に基づいて速やかに確定判決が見直され、えん罪の被害に遭われている人が迅速に救済される制度の構築していくことに向けた議論が求められている」

「開始決定に対して検察官が不服を申し立てるのは制限されるべきではないか」

再審請求を受けて県警・地検は

（記者）

8日の再審請求を受けて、県警は「検察庁が対応しているため、コメントは差し控えたい」としています。鹿児島地検の嘉手苅拓也次席検事は「請求の内容などを検討し、適切に対応します」とコメントしています。

再審を求め続ける98歳の原口さんに、司法はどのような判断をするのか？そして再審制度がどう見直されていくのか、注目されます。

・