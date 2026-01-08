３連休は全国的に暴風・警報級の大雪おそれ

気象庁によると、西日本から北日本の広い範囲で、１０日から１２日頃にかけて、大荒れや大しけ、大雪となる所がある見込みです。

日本海北陸地方ではあすにかけて大雪に、そして週末からの3連休は、全国的に「暴風」や「警報級の大雪」となるおそれがあり、警戒が必要です。画像で掲載しているでは、11日から12日にかけて全国的に雪が予想されています。

＜8日夜～9日：マイナス36度以下の寒気 北陸で大雪＞

まずは目先の警戒です。マイナス36度以下の寒気が日本海を東に進みます。上空の寒気と冬型の気圧配置の影響で、日本海側では雪が強まっています。

あす夕方までの24時間に予想される雪の量は、多い所で、

▼北陸地方 60センチ ▼北海道 30センチ ▼東北地方 30センチ ▼関東甲信地方 15センチ

となっています。降雪量については、気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

＜「台風並みの暴風」と「警報級の大雪」＞

１１日から１２日頃にかけて、西日本から東日本の日本海側と北日本では、予想よりも上空の寒気が強まった場合や、発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

交通障害に警戒し、着雪やなだれに注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

＜10日（土）：西日本・北陸で「危険な暴風」＞

三連休初日の10日（土）は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北上します。 10日に予想される最大瞬間風速は、北陸地方・中国地方で35メートル 九州北部地方で30メートルです。

＜11日（日）～12日（月・祝）広範囲で「警報級大雪」か＞

11日（日）から12日（月・祝）にかけては、日本付近は「強い冬型の気圧配置」となります。 北陸地方の上空には氷点下36度以下の非常に強い寒気が流れ込む見込みです。

日本海側を中心に再び大荒れとなり、「警報級の大雪」となるおそれがあります。 特に北陸や中国地方の山地では、まとまった雪が予想されています。

では、11日に日付が変わったころから雨が雪に変わる予想です。11日午前中から九州、中国、四国、近畿、北陸、関東甲信、東北、北海道と全国的に雪が予想されています。

11日午後に入ると雪の範囲はさらに拡大しながら降り続けるおそれがあります。

12日・成人の日も西日本～北日本の日本海側を中心に雪が続くところがあり、大雪となりそうです。

この三連休は、10日は「風」、11日以降は「雪」と、荒れ方が変化します。移動を予定されている方は、最新の気象情報と交通情報を必ず確認してください。

3連休・地域別のポイント

北海道・東北：11～12日は大荒れ・大雪・大しけ。猛ふぶきに警戒。 北陸：10日は暴風、11～12日は大雪 近畿北部：11日は高波（大しけ）に警戒。 中国地方（山陰）：10日は海上で風に警戒。11～12日は大雪・積雪による交通障害に注意。

このほかの地域でも影響が広がる可能性があります。気象庁から発表される最新情報の確認を確認してください。

全国47都道府県の週間天気予報（画像で掲載しています）

