21:00

ブラジル鉱工業生産指数（11月）

予想 -0.4% 前回 -0.5%（前年比)



メキシコ消費者物価指数（CPI）（12月）

予想 0.4% 前回 0.66%（前月比)

予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)



21:30

米チャレンジャー人員削減数（12月）

予想 N/A 前回 23.5%（前年比)



22:00

ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演



22:30

カナダ国際商品貿易（10月）

予想 -14.0億カナダドル 前回 1.5億カナダドル

米貿易収支（10月）22:30

予想 N/A 前回 -528.0億ドル



米新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）

予想 21.0万件 前回 19.9万件



米失業保険継続受給者数（12/21 - 12/27）

予想 188.9万件 前回 186.6万件



米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）

予想 3.3% 前回 3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 0.9% 前回 1.0%（単位労働費用・前期比)



9日

0:00

米卸売在庫（確報値）（10月）

予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 -0.2%（卸売売上高・前月比)



ミランFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）



1:00

米NY連銀インフレ期待（12月）





