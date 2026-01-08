21:00
ブラジル鉱工業生産指数（11月）
予想　-0.4%　前回　-0.5%（前年比)

メキシコ消費者物価指数（CPI）（12月）
予想　0.4%　前回　0.66%（前月比)
予想　3.8%　前回　3.8%（前年比)

21:30
米チャレンジャー人員削減数（12月）
予想　N/A　前回　23.5%（前年比)

22:00　
ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演

22:30
カナダ国際商品貿易（10月）
予想　-14.0億カナダドル　前回　1.5億カナダドル
米貿易収支（10月）22:30
予想　N/A　前回　-528.0億ドル

米新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）
予想　21.0万件　前回　19.9万件

米失業保険継続受給者数（12/21 - 12/27）
予想　188.9万件　前回　186.6万件

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）
予想　3.3%　前回　3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　0.9%　前回　1.0%（単位労働費用・前期比)

9日
0:00
米卸売在庫（確報値）（10月）
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　-0.2%（卸売売上高・前月比)

ミランFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）

1:00　
米NY連銀インフレ期待（12月）


※予定は変更されることがあります。