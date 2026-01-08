■これまでのあらすじ

義母は悪気なく姑チェックしてくる少々面倒くさい人。気になることを書き留めたメモを妻に渡し、「お嫁さんは家族が過ごしやすいように整えるのがお仕事」なので「しっかり教えていく」と言い出す。妻はありがた迷惑に感じるが、夫は「もう少し感謝してもいい」と言っていて…。



またしてもアポなしでやってきて大暴走のお義母さん…。夫が家事を手伝っていることが理解できないようで、「男がエプロンなんてつけるもんじゃない！」「お台所は女のお城」と前時代的なことを言ったかと思ったら、私にこんこんと説教をし始めました。

嫁なら夫を台所に立たせないのが当然だと言われましたが、今の時代そんなこと言っていたら共働き夫婦は成り立ちませんよね…。そのタイミングで、我が家にお義母さんの友人たちが押しかけてきました。どういうこと？ いきなりなんなの!?料理が苦手な私のために、「みんなと一緒に」お料理教室を開催するって…ここ私の家なんですけどぉ!?

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)