「男がエプロンなんて！」夫は家事をやっちゃダメ？ 台所は女のお城と叫ぶ義母【義母が求める嫁にはなれません！ 第4話】
■これまでのあらすじ
義母は悪気なく姑チェックしてくる少々面倒くさい人。気になることを書き留めたメモを妻に渡し、「お嫁さんは家族が過ごしやすいように整えるのがお仕事」なので「しっかり教えていく」と言い出す。妻はありがた迷惑に感じるが、夫は「もう少し感謝してもいい」と言っていて…。
義母は悪気なく姑チェックしてくる少々面倒くさい人。気になることを書き留めたメモを妻に渡し、「お嫁さんは家族が過ごしやすいように整えるのがお仕事」なので「しっかり教えていく」と言い出す。妻はありがた迷惑に感じるが、夫は「もう少し感謝してもいい」と言っていて…。
またしてもアポなしでやってきて大暴走のお義母さん…。
夫が家事を手伝っていることが理解できないようで、「男がエプロンなんてつけるもんじゃない！」「お台所は女のお城」と前時代的なことを言ったかと思ったら、私にこんこんと説教をし始めました。
そのタイミングで、我が家にお義母さんの友人たちが押しかけてきました。どういうこと？ いきなりなんなの!?
料理が苦手な私のために、「みんなと一緒に」お料理教室を開催するって…ここ私の家なんですけどぉ!?
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）
(とりまる)