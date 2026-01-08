¡ÚÆÈ¼«¡Û¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ëÈó¸ø³«¶¨µÄ¡¡¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿½©ÅÄ»Ô¤ÈJ¥êー¥°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó②
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢2025Ç¯11·î¡¢»Ô¤ÏJ¥êー¥°Â¦¤Ë¡¢À°È÷·×²è¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¿·Àß¤È²þ½¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ°È÷¼êË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢J¥êー¥°Â¦¤Ï¡¢»ÔÂ¦¤È¤ÎÈó¸ø³«¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¡Æ¤¾õ¶·¤ä»ÜÀß¤Î¼ýÍÆµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»ØÅ¦¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
③ÈñÍÑÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡©
¡ã¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ä
¡ÖÉéÃ´³Û¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤«¡£½©ÅÄ»Ô¤¬Àè½Ð¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¤¢¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡ÖÉéÃ´¾å¸Â³Û¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È»Ô¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¨¤³¤Î¸å °ìÉôÈó³«¼¨¡Ê¹õÅÉ¤ê¡Ë
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¤³¤Î178²¯±ß¤Ï¶â³Û¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ê¢¨1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¿·Àß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÅö»þ¤Î»ö¶ÈÈñ¤Î»î»»¡£Æ±»ö¶ÈÈñ¤Ï¤Î¤Á¤ËÌó199²¯±ß¤Ë²þÄê¡Ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤³¤ÏÍî¤È¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡ÖÇ¯Æâ¤Ë»Ô¤ÎÊý¿Ë¤ò¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¡£²þ½¤¤Î¸¡Æ¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇJ¥êー¥°´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¿·Àß¤è¤êÁá¤¯°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²þ½¤Í¥Àè¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÔÄ¹¤Î¼çÄ¥¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤Ç¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹Åç¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆóÀ¤Âå¸òÉÕ¶â¤ÈËÉºÒ¡¦°ÂÁ´¸òÉÕ¶â¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ötoto¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ötoto¤Î½õÀ®¶â30²¯±ß¤Ï¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤È¥À¥Ö¥ë¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Æ°»ÜÀß¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸òÉÕ¶âÂÐ¾ÝÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢ÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¸«¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Æâ¼¨Î¨¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¸©¥¢¥êー¥Ê¡Ê¿·¸©Î©ÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷Áí¹ç¸òÉÕ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉºÒ¡¦°ÂÁ´¸òÉÕ¶â¤è¤ê¤â¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤âÆâ¼¨³Û¤â¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¤½¤Î¸òÉÕ¶â¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¤¯¤ë¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö³µ¤Í40¡ó°Ê¾å¤Ï¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£»Ä¤ê¤ÎÊ¬¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£µ¯ºÄ¤Ï»È¤¨¤ë¤«¡¢°ìÈÌºâ¸»¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡×
¡ã¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ä
¡Ö¸øÀß¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¬¶¶±¿Æ°¸ø±àÆâ¤ËÌ±Àß¤Ç¼ê¤ò¤«¤±¤¿¾ì¹ç¡¢»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤Ê¤É¡¢±¿±Ä¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤«¤Ê¤ê½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£Êä½õ¶â¤âÌã¤¨¤ë¤â¤Î¤âÌã¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¤ÎÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¸øÀß¤¬ÀäÂÐ¤À¤È»×¤¦¡£ÉéÃ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¤¬¼çÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×
④º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡©
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¡¢²¿¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤«¡£¿·Àß¤«²þ½¤¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ï½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃ¯¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡ÖÇ¯Æâ¤Ç»Ô¤ÎÊý¿Ë¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¸©¤È»Ô¤È¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö2031Ç¯¥ªー¥×¥ó¡ÊÌÜÉ¸¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÃÙ¤é¤»¤Ê¤¤¤È»ÔÄ¹¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ»»¤¹¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡ÖºÇ¸å¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ë¤È¡¢36¤«·î¤«¤é40¤«·î¤¯¤é¤¤¹©´ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¡£ÎáÏÂ10Ç¯7·î¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÃå¹©¡£Àß·×¤Ë1Ç¯È¾¤«¤é2Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ8Ç¯9·î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö²¾¤Ë»Ô¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡¢2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¸©¤ä¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¤ª¶â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö¹ç°Õ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÄêÄøÅÙÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¤³¤Î¸å¡¢²¿¤ò¤É¤¦¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤«¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡¢¸À¼Á¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ï±ó¤¯¤ÎÌÜÉ¸¤è¤ê¶á¤¯¤Î¸þ¤³¤¦1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î3¡¢4Ç¯¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¿·Àß¤«²þ½¤¤«¤Ï·è¤á¤Þ¤¹¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï2031Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£·úÀß¤È¤«Àß·×¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤Þ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Àß·×¤Î¼êÁ°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²¿¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸å¤í¤Ë±ä¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
