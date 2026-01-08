¡ÖÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡×¥Ö¥ó¥Ç¥¹£±Éô¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿26ºÐÆüËÜ¿ÍDF¤ÎÉ¾È½¤Ï¡© Æ±Î½¤¬¸ÀµÚ¡ÖÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë½õ¤±¤ò´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×
¡¡¸µÆü¤Ë¥É¥¤¥Ä£±Éô¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÆ±Î½¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¯¥é¥ÖÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMillernTon¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸½ÃÏ£±·î£´Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê£°¡Ý£°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿°ÂÆ£¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë26ºÐDF¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥È¤À¡£¡¡°ÂÆ£¤ÈÆ±¤¸¤¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¹¥ß¥È¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë½õ¤±¤ò´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
安藤は初の海外移籍。気になる言語面に関して、スミトは「皆さんが思っているよりも、彼は英語が上手だ。ただ、ピッチ上では言語が異なるからね」としつつ、「彼は我々の言いたいことを理解していて、僕たちも彼が理解するのを助けられる。問題ないだろう」と話した。　10日にはウインターブレイク明けのブンデスリーガ第16節で、ザンクトパウリはホームでライプチヒと相まみえる。安藤の公式戦デビューに注目が集まる。
