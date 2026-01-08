°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Âç¤¤Ê²ÖÂ«±Û¤·¤Ë°µº¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀÖ¤â»÷¹ç¤¦¤Î¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÉú¤·ÌÜ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥¹ー¥Ä¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¢£¿¿·õ¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤à»Ñ¤ä¥â¥Ë¥¿ー¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬²ÖÂ«±Û¤·¤Ë°µº¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿»Ñ¤Ê¤É¥æー¥¥ã¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Snow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¡¢¡Ø¥æー¥¥ã¥ó¡ÙCM¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°¤Éô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉô²°¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿Âç¤¤ÊÀÖ¤¤²ÖÂ«±Û¤·¤Ë°µº¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤«¤é¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ë²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÀÖ¤¤²ÖÂ«¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤ÆÀÖ¤¤È¤âÊú¤¨¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¡£
¤µ¤é¤ËMOS¤Î¶µºà¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥Ö¥ëー¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇFP¤Î¶µºà¤ò¼ê¤Ë½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢CM»£±Æ¤Î¥â¥Ë¥¿ーÆ°²è¡¢¹¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤º¤é¤ê¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¥¥á¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¡¢¿ôÉÃ¸å¤Ë¥Á¥é¥ê¤òÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÉú¤·ÌÜ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖÀÖ¤â»÷¹ç¤¦¤Î¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥¹ー¥Ä¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥æー¥¥ã¥ó¡Ù¸ø¼°¤Ë¤âCM¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«Ãæ¡£