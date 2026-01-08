INIÅÄÅç¾¸ã¡ÖINI STUDIO¡×¤Ë¤Æ¥É¥é¥à±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¡ª¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×
INI¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¤Ë¤Æ¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤¬¥É¥é¥à±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥à±éÁÕ
ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥°¥ëー¥×½é¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPresent¡×¡ÖU MINE¡×¡ÖWISH¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅÄÅç¤¬¥É¥é¥à±éÁÕ¤òÈäÏª¡£
³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¡¢¥É¥é¥à¤ÎÀ¸²»¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç³Ú¶Ê¤Ë±ü¹Ô¤¤ÈÌöÆ°´¶¤¬Áý¤·¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¤ä²Î»ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¡ØLAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS¡Ù¤Ç¤Î¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤ä¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ø2025 INI LIVE¡ÎXQUARE-MASTERPIECE¡Ï¡Ù¤Ç¤â¥É¥é¥à±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÅç¾¸ã¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÉ½¸½¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡£
