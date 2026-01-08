STVニュース北海道

札幌で大雪警報が発表されています。

札幌では今シーズン最も多いドカ雪となり、３回雪かきをしたという人もいました。

（北本アナウンサー）「午後２時半の札幌市内です。雪が急激に強まって視界がかなり悪くなりました。いま歩行者が渡っていますが、その姿がかすむくらいです」

１月８日正午前に大雪警報が発表された札幌市では、午後４時までの２４時間降雪量が今シーズンで最も多い４３センチとなり、ささら電車も出動しました。

（長南記者）「札幌市中央区の住宅街です。積雪により道幅が狭くなっていて、雪を踏むとすねまで積もっています」

雪の合間には市民が雪かきや車の雪下ろしに追われていました。

（札幌市民）「いやぁちょっとびっくりしましたね。きのう１回夜やったのに、なんかいつの間にかきょう積もっていましたね」

３回目の雪かきだという人も。

（札幌市民）「いつもはここに上げるんですけれど、これだけ積もると上げるのが大変になってくる」

道内では低気圧や冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に雪が強まっています。

札幌では８日夜のはじめ頃まで大雪に警戒が必要です。

宗谷岬では午前９時ごろ、最大瞬間風速が２８メートルとなるなど、道北を中心に風も強まりました。

このあとも日本海側を中心に雪や風が強い状況が続く見通しで、吹雪などに注意・警戒が必要です。