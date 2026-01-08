早くもバレンタイン商戦が本格化しています。チョコレートの原料であるカカオ豆の不作などによる価格高騰を受けて代替チョコレートを使用した“カカオレス”なチョコも登場し、注目を集めています。

郄島屋が発表したのは、チョコレートの代わりとなる「アノザM」という新素材を使用した“カカオレスチョコレート”です。

代替チョコレートの「アノザM」の原料は、えんどう豆やキャロブ（イナゴマメ）などで、えんどう豆のナッツのようなコクと、キャロブによるフルーティーさを掛け合わせることで、本物のチョコレートと同じようなコクと口どけを実現しているということです。

「アノザM」を開発した不二製油の担当者は、「カカオの危機が深まっても、価格的にも安心な、最後の防衛線となる商品がチョコレート製造業者として必要だなと感じていた」と話しています。

高島屋によると、バレンタイン商品の価格は全体的に昨年からおよそ10％ほどあがっていますが、代替カカオを使用した商品は比較的、価格を抑えられているということです。

代替カカオめぐっては、イオンが原料にひまわりの種を使用した商品を販売するなど、各社、工夫を凝らして“カカオショック”への対応を進めています。