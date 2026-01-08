アメリカ・トランプ大統領が8日も、3つの行動で世界を混乱させています。66の国際機関からの脱退は、この先どんな影響を及ぼすのでしょうか？

■66の国際機関から脱退…国益に反すると

新年早々、トランプ大統領の行動で世界が混乱しています。

この日だけでも3つの事態が起きました。1つ目は「国際機関からの脱退」。

トランプ大統領が7日、署名したのは「66の国際機関」からアメリカを脱退させる文書。脱退を指示した対象の約半数にのぼる31機関は「国連人口基金」や「国連大学」、「国連気候変動枠組み条約」など、国連に関係するもの。

いずれも国益に反するとみなす機関だということです。

今回の決定で地球温暖化対策への影響が懸念されています。

さらに、相次ぐ国際機関からの脱退で、中国の影響力が増すとの声も。バイデン前政権の気候変動問題担当者は、「中国への贈り物だ」と非難しました。

■“ロシア船籍”石油タンカーだ捕

2つ目は「石油タンカーのだ捕」。

カメラがとらえた1隻のタンカー。ヘリが甲板の上に接近します。アメリカ国土安全保障省のノーム長官がSNSに投稿した映像には、船上に少なくとも9人の隊員が確認できます。

この後、船を“制圧”。タンカーだ捕の瞬間とみられています。

アメリカ軍などは7日、北大西洋とカリブ海で2隻の石油タンカーをだ捕したと発表。

ベネズエラ産の原油を違法に輸送していたことに対する措置で、アメリカメディアによると1隻はロシア船籍だということです。

アメリカ レビット報道官（ホワイトハウス 7日）

「ベネズエラの“影の船団”の船舶で制裁対象の石油を輸送していた。トランプ政権はそれを許さない」

原油埋蔵量世界一のベネズエラ。それを狙うアメリカは、ベネズエラの港を出入りする制裁対象の石油タンカーに対し、海上封鎖措置をとっています。

ベネズエラの原油をめぐっては、アメリカ側に最大5000万バレルが引き渡されると明かしたトランプ大統領。さらに…。

トランプ大統領のSNSより

「ベネズエラが新たな石油取引で得る資金で、アメリカ製品のみを購入する方針だと報告を受けた」

ベネズエラが石油売却で得た資金をアメリカに還流させる狙いがあるとみられています。

■グリーンランド獲得めぐり会談へ

アメリカ第一主義は「グリーンランド獲得」にも。

トランプ大統領（今月4日）

「国家安全保障の観点からグリーンランドが必要であり、EUもそれを望んでいる」

トランプ大統領が第一次政権時代から狙うデンマーク自治領の「グリーンランド」。以前から「購入したい」という発言をしていましたが…。

最近では、「アメリカ軍の活用は常に最高司令官の選択肢の1つ」として軍事行動にも言及。“圧力”を高めています。

ルビオ国務長官は7日、グリーンランドをめぐり来週、デンマーク側と会談すると明らかに。

トランプ大統領の思惑通りことが運ぶのか？ 世界がその行方を見守っています。