森山直太朗、ピアニスト妻＆平原綾香と“顔出し”3ショット 平原「こんなことってある？」
シンガー・ソングライターの森山直太朗（49）と妻でピアニスト・作曲家の平井真美子氏が8日、シンガー・ソングライターの平原綾香（41）のインスタグラムに登場。「お正月ミラクル」という3ショットが披露された。
【写真】「お正月ミラクル」ピアニスト妻＆平原綾香と“顔出し”3ショットの森山直太朗
平原は「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえてまるでその響きが、上から降ってくるような天の声だったので、『パパか？』と母とふたりキョロキョロしていたらニコニコ顔の人が近づいてくるもんだから何事かと思ったらなんと森山直太朗くんでした。こんなことってある？」と事のてん末を報告し、新幹線のホームで3人で笑顔で収まる写真をアップ。
「それよりも、人混みの中帽子にマスク姿でも見つけてくれる直太朗くんの観察力たるや。『あーやっぽいな、って思って』とのこと。…おぬしやるな」と称え、「新幹線のホームに響き渡る美声は一富士二鷹三直太朗ってことで新年早々縁起が良い出会いに感謝！奥様にも久しぶりにお会いできました！」と縁起の良さに満足した様子で投稿を締めくくった。
この投稿にコメント欄では「直太朗凄い。アーヤのオーラを感じたんですね」「素敵な直太朗さんご夫妻。あーやからオーラが出ているのだろう。あーや今年も良いことがあるよ」「新年早々素敵な再会ですね」などの声が寄せられている。
