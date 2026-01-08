きょう、1月8日で放送30周年を迎えたTVアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜よる6時放送）。1月10日の放送からロックバンド・B'zが新オープニングテーマを担当することが発表され、すでに新エンディングテーマを倉木麻衣さんが担当することは発表されていたこともあり、SNSでは“コナンの曲といえばこの2組”などと、盛り上がりを見せています。

B'zが“担当する新オープニングテーマのタイトルは『Heaven Knows』。1999年の『ギリギリchop』から始まったコナンとB'zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の『SLEEPLESS』以来となり、今回で通算8曲目となります。さらに、TVシリーズだけにとどまらず、1999年の映画『名探偵コナン 世紀末の魔術師』の主題歌『ONE』をはじめ、全5作品の映画の主題歌を担当してきました。

長年タッグを組み、30周年を迎えたコナンへの思いについてB'zは「『名探偵コナン』テレビアニメ30周年おめでとうございます！B’zとしても今までさまざまな曲でご一緒させていただき、我々の歩んできた道のところどころにコナンに関わる曲が道標のように屹立しています。そしてこの記念すべき30周年の年に、久しぶりにオープニングテーマを担当することになり、我々も興奮して制作に臨みました。『Heaven Knows』が『名探偵コナン』にさらに勢いをつけられる作品になれば、もう最高です。どうぞお楽しみに！」とコメントしています。

■新EDテーマは倉木麻衣 2017年にはギネス世界記録に認定

そして、新エンディングテーマは歌手の倉木麻衣さんが歌う『TOWA 〜永久に風に乗る〜』。倉木さんは2000 年に『Secret of my heart』でエンディングテーマを担当し、その後もテーマソングを歌い続け、今回で28曲目の担当となります。2017年には『同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数』でギネス世界記録にも認定されており、コナンには欠かすことのできない人物の一人です。

この、長年楽曲でコナンを支えてきた B'z 倉木麻衣 さんの起用に SNS では“名 探偵 コナンの 主題歌 といえば B'z 倉木麻衣 ”、“アニメ30周年にぴったり”、“激アツ”と、ファンからは喜びの声が上がっています。