1月7日放送の『有吉の壁 新春2時間スペシャル』（日本テレビ系）で、結婚をサプライズ発表した芸人がいたが、これについて一部から疑問の声があがっている。

「結婚を発表したのは、お笑いコンビ『インポッシブル』のえいじさんです。番組内の『なりきりの壁を越えろ！おもしろ新春ディナーショー』の中で、ガールズグループ『HANA』のメンバーになりきってパフォーマンス。

その終わり間際、えいじさんがおもむろに書道のパフォーマンス。そこには『結婚』の文字が書かれていたのです」（芸能記者）

41歳の芸人は「えいじ、結婚したよー！」と喜びを爆発させたのだがーー。

「この報告に会場は静まりかえり、有吉弘行さんからも『サプライズのつもりなんですか？』とツッコまれる始末。えいじさんは『“おめでとう！”ちょうだいよ！』と祝福してほしいと訴えていました」（同）

さらに放送後、自身のXを更新したえいじは《結婚発表したら場がしらけたよ》と自嘲気味につづった。一方、X上では

《誰が結婚発表するのかと思ったらインポッシブルかよ》

さらにこれを報じたネットニュースを見たユーザーからも

《誰だよ》

といった冷ややかな反応が見られた。こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「じつはこの日の『有吉の壁』で、誰かが結婚を発表するというのは、事前のネットニュースなどで告知されていました。そのため、視聴者はいったいどんな有名人が結婚するのかと期待値があがっていたところ、明らかになった人物の知名度とのギャップからこうした反応が生じたのでしょう」

ところが蓋を開けてみれば、インポッシブルというわけだ。

「インポッシブルは結成20年のベテランコンビで、同期にはオリエンタルラジオ、はんにゃ、フルーツポンチなど錚々たる顔ぶれが並びます。インポッシブルも当初は『2メートル級のでっかい昆虫と戦う』というシュールなコントを披露し人気を集めていましたが、同期に差をつけられ長年不遇でした」（同前）

そんな彼らが脚光を浴びたのが『有吉の壁』だった。

「とにかく明るい安村さんなど、この番組がきっかけで再評価される芸人が多いです。インポッシブルも番組の常連にはなりましたが、どちらかといえば、太い眉毛のボケ担当・ひるちゃんのほうがインパクトがある。えいじさんは“じゃないほう芸人”と呼ばれることもあり、地味な存在でした。ほかの番組に呼ばれるのは、もっぱら、ひるちゃんのほうです。ただでさえ、“番組内スター”でしかないわけですから、世間一般への浸透はまだ道半ば。そんな彼の結婚報告に戸惑う声があがってしまったのは仕方がないでしょう。むしろ、事前予告で変に盛り上げようとしたことスタッフ側の責任です」（同前）

ともあれ、えいじの幸せを願いたい。