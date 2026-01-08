こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

空気が乾燥する冬。暖房器具の使用によって乾燥はさらに加速し、喉の不調、ドライアイなどさまざまなトラブルを引き起こします。

乾燥対策に効果的なのは「加湿器」ですが、機械的な見た目が生活空間に馴染まずに置き場所に困ることも。

「部屋の中はシンプルで洗練された空間にしたい」

そう心に決めたのなら、BALMUDA（バルミューダ）の加湿器「Rain」がおすすめです。

2013年の発売以来人気を誇る加湿器が、2025年11月にリニューアルを遂げて新登場しました。

「Rain」があれば、冬の乾燥問題を美しく解決してくれますよ。

壺のような造形美。上から注ぐだけのタンクレス構造

「Rain」は、花器や壺に着想を得て空間に自然と馴染むようにデザインされた気化式加湿器。

水瓶（壺）のような柔らかく美しい曲線が特長。まるで芸術作品のような佇まいが魅力的です。

上から注ぐだけのタンクレス構造で給水も簡単。タンクを取り出して水場まで往復する必要がないのは助かりますね。

本体上部には高精細なLCDディスプレイを搭載し、室温、湿度、タンク容量といった情報をまとめて表示。

水を注ぐ際はディスプレイに金魚が現れたり、紅葉がひらりと落ちたりする演出もGOOD。日本の庭園さながらの雰囲気が漂います。

音・映像・光が融合した新機能「Ambient Time」を搭載

音・映像・光で空間を創る新機能「Ambient Time」も秀逸。3種類のテーマから好みの設定を選べば、仕事に集中したり、リラックスしたりして過ごせますよ。

モードや風量の設定は上部にまとめられたボタンをスワイプおよびタップするだけのシンプル操作。説明書を読み込まなくても、直感的に湿度や風量の調節が可能です。

操作した瞬間、ディスプレイが「今、何をすべきか」をガイドしてくれます。操作が終わると再び表示画面に戻ります。

ボタンを最小限にしたからこそ、家電特有の「冷たさ」を排除。インテリアとしての美しさを引き立ててくれますよ。チャイルドロックも付いているので、小さなお子さんがいるご家庭でも安心して使えます。

また、アプリ「BALMUDA Connect」と連携すれば、運転モードのオンオフや風量を外出先から設定できて便利です。帰宅時間に合わせて室内の湿度を調整しておけば、快適なおうち時間が楽しめます。

気化式だから結露しにくく、小さな子どもがいても安心

水を加熱せず、自然蒸発させる気化式を採用。エネルギー効率に優れ、雑菌の放出や過剰な加湿を防ぎます。

吹出口が熱くならないため、結露しにくいのもポイントです。

2つのフィルターと銀イオンカートリッジの組み合わせで、衛生的な加湿を実現。さらに、給水ボウルや加湿フィルターは丸洗いが可能です。ファンの取り外しもできるのでメンテナンスしやすく、いつでも清潔に使えます。

ただの加湿器ではない「Rain」。冬の暮らしを豊かに彩るアイテムで、空気にうるおいを与え、穏やかな時間を満喫しましょう。

バルミューダ 気化式 加湿器 25年11月発売 BALMUDA Rain AHM01JP-WH 収納袋つき 69,300円 Amazonで購入する PR PR 69,300円 楽天で購入する PR PR 69,300円 Yahoo!ショッピングで購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。