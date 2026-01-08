Photo: 納富廉邦

たとえば外出先でハサミが必要なシーンは多くないけれど、絶対にないとも言えない。そんな時のために携帯するのも大袈裟だし、かと言って小型のハサミやカッターは便利なものの、持ち歩いても大丈夫な小さな刃の製品は、案外役に立たなかったりする。

そのあたりを見事に解決したミドリのハサミ「XS コンパクトハサミ ギザ刃」（税込836円）が出てきたので、喜んで持ち歩いている。

畳めば親指サイズの超小型ハサミにギザ刃

Photo: 納富廉邦

「XSシリーズ」は、超小型文房具のシリーズで、今までにハサミ、ホッチキス、カッター、メジャー、修正テープ、テープのり、テープカッター、コンパクトパンチが出ている。さらに、それらを小さなケースにまとめた「XS ステーショナリーキット」まで。

で、この手の「小型文具」としてはめずらしく、どれもしっかり使えるというか、ちゃんと実用品として設計されているのが、さすが実用文具のメーカー。特に今回、新発売の「XS コンパクトハサミ ギザ刃」は、まさに、その「実用性」を考え抜いた感じで使っていて楽しい。

Photo: 納富廉邦

製品名通り、小さな刃だけどギザギザが付いた「ギザ刃」になっているから、切りたい対象にガシッと刃が咬む。畳むと親指より小さいくらいで、刃渡りなんて約1.5cmなのに、クレジットカードにハサミを入れるのにだって使える。ブリックパックも開けられる。外でハサミが必要になるケースは、手では切れないものがサッと切れることだから、この刃が有り難いのだ。

畳んだら縦4.3cm×横1.6cm、キーチェーンなどを通せる穴もあるから、ペンケースを使わない人でも持ち歩ける。刃にはのりが付きにくい加工もされていて、本当に小さいことをいいわけにしない設計。折り畳みのギミックがちょっと強引だけど、だからこそやたら小さくなるわけで、その思い切りの良さも好きだ。

同シリーズのプロダクトもとにかく小さい

Photo: 納富廉邦

このシリーズ、本当にどれもよくできていて、例えば、「XS セラミックカッター」（税込814円）は、刃を耐久性のあるセラミック刃にすることで、安全性と携帯性を向上。力を入れやすい形状で、ダンボールカッターとしても使えるので重宝する。「XS コンパクトホッチキス」（税込792円）は、縦2cm×横4.8cm×幅1.4cmという超小型ながら普通の10号針が使えて、コピー用紙10枚留められる。しかもリムーバーも付いてる。

Photo: 納富廉邦

ここまで小さくする必要があるのかという気もするけど、持ち歩く文房具として、過激なサイズ感も含めこの完成度の製品だと知っているから、新しいのが出るたびについ買ってしまうのだった。