QualiArtsは、Android/iOS用「hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）」を全世界に向け同時リリースすることを発表した（一部エリアを除く）。リリース時期は未定。

「hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）」（略称「ホロドリ」）は同社とカバーが共同で開発する、女性VTuberグループ「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲーム。「ホロライブ」に所属する総勢50名以上のタレントが参加する。

「ホロドリ」では「ホロライブ」の音楽を誰でも気軽にリズムゲームとして楽しめるほか、自分だけの譜面を作って遊べる「クリエイト譜面」など、「ホロドリ」ならではの多彩な機能が搭載されている。

今回、ゲーム概要や収録楽曲、登場タレントなどが初公開された。なお、公開された内容は本作に関する情報の一部となり、今後もさまざまな情報が順次公開される。

「hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）」について

本作では、初期実装楽曲として150曲以上を収録し、登場する各タレントにはソロ歌唱曲が2曲ずつ実装される予定。ホロライブオリジナルの全体曲やユニット楽曲に加え、カバー楽曲なども実装予定となっている。一部楽曲は、MVやライブ映像を背景にリズムゲームとして手元で楽しめる。さらに、本作のために制作されたオリジナルテーマソングも現在制作されている。

新映像公開

映像では、ゲームの舞台となるどこか気になる雰囲気の島の中で可愛らしいホロメン（hololiveに所属するタレントたちの総称で、「ホロライブのメンバー」の略）がたくさん集まり、交流を楽しむシーンの一部が先行公開されている。

「hololive SUPER EXPO 2026」への出展＆新情報を解禁する特番も決定！

【新映像公開】

3月6日から3月8日まで幕張メッセにて開催されるVTuber事務所「ホロライブプロダクション」のイベント「hololive SUPER EXPO 2026」に、「hololive Dreams」の出展が決定した。会場では、ゲームに関する展示や新情報を解禁する特別番組が実施されるほか、2月末には「EXPO 直前ホロドリ特集番組」の配信も予定されている。

(C) COVER / (C) QualiArts, Inc.