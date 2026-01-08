今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫の爪切りのひと場面。おばあちゃんの膝の上で、抱えられたまま爪切りをされている猫ちゃん。その様子が投稿されると、SNSで大バズりしました。投稿はXにて、98.2万回以上表示され、3.4万件以上のいいねが寄せられています。

おばあちゃんのストロングスタイル爪切り

今回、Xに投稿したのは「まさまさ(猫・小説)」さん。

投稿では、おばあちゃんが猫ちゃんをしっかりと抱え、落ち着いた手つきで爪切りをしていました。猫ちゃんは体を預けたまま、大きく動くこともなく、その場に収まっていたとのこと。とてもお利口さんに見えますが、よくよく見てみると、おばあちゃんがやさしく、けれども力強く猫ちゃんのお手手をホールド。抱きかかえられている猫ちゃんの抵抗を許さない…まさにストロングスタイルの爪切りです。

爪を切られている猫ちゃんも、抵抗は無駄だと悟っていたのでしょう。諦めているような表情を浮かべ、黙々と爪を切られていたようです。

猫ちゃんの爪切り風景が微笑ましいと話題に！

力強いおばあちゃんの爪切りスタイルとなすすべなく全てを諦めた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ばあちゃんって基本的に優しいけど強いからな猫ちゃんも感じてるんだろうな」「信頼と実績もありそう」「これはもう仕方ないにゃ」「猫ちゃんの「もうどうにでもなれ…」みたいな諦めの表情かわいい…」「大好きなおばあちゃんにはかないません」などの声が多く寄せられていました。

爪切りは猫ちゃんにとって大事なお世話。おばあちゃんの爪切りがストロングなのも理由のひとつですが、何よりも猫ちゃんがおばあちゃんを心から信頼しているから、ここまで無抵抗なのでしょう。猫ちゃん、なんだかんだ、おばあちゃん子なのかもしれませんね。

