か、か、可愛いぃぃぃ！！！【ガチャ】全コンプしたい♡「新作キャラアイテム」

新作が続々と登場している【ガチャ】。お目当てを回すために、はしごするという人もいるのでは？ 今回は、11月・12月に発売された「新作キャラクターアイテム」をピックアップ。すぐに売り切れてしまうこともあるので、見つけたら即GETがおすすめです。

カプセルレス！？ すみっコぐらしの大きめフィギュア

@gnm.aoさんが「カプセルにはいってないんだよ！」と大興奮のこちらは「カプキャラ すみっコぐらし 10」です。ガチャを回すと約7cmの本体がそのまま出てくるそう。フィルムをはがして、パーツを取り付けることで完成します。それぞれのキャラクターが冬仕様になっているのもポイント。頭にちょこんとのった帽子にも注目です。1回\400（税込）で回せるのでぜひ試してみて。

全種類欲しくなりそう！ サンリオミニチュアチャーム

@198_0kさんが別のお店まで探しに行ったというこちらは「サンリオキャラクターズ ミニチュアパッケージコレクション」。手のひらサイズのミニチュアチャームで、箱の中にキャラクターの立体フィギュアが入っています。種類は、ハローキティ・ポムポムプリン・クロミ・マイメロディ・シナモロールの5種類。くまのコスチュームを着たキャラクターたちがかわいくて、コンプするまで回してしまいそうです。1回\400（税込）。

