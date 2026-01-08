日本テレビの市來玲奈アナウンサー(29)が8日、「大ファン」だという女優との2ショットを公開した。



【写真】ただのファンになってしまった市來アナ 明らかに表情カッチコチ

平日の「SHOWBIZ」コーナーの担当としてレギュラー出演する同局の情報番組「ZIP!」のインスタグラムに、女優・瀧本美織(34)にハグされる画像が掲載された。「おはようございます☀けさのZIP!は新ドラマ『身代金は誘拐です』から勝地涼さん＆瀧本美織さん生出演 瀧本さんの大ファンだという市來アナ CM中に一緒に」とコメントで紹介された。



さらに「ZIP!朝からクエスチョン」と題した動画では、番組MCの水卜麻美アナが「ちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、市來玲奈アナ、元乃木坂46なんですけど、オーディションの時からずっと瀧本美織さんに憧れてこの世界に入ったそうです」と報告。瀧本は「えっ、うそでしょー!」とビックリ。市來アナが「そうなんです。だから今緊張して、手がブルブルで…」と明かすと、瀧本は「ありがとうございます!うれしいー」とハグ。市來アナは「どうしよう…ありがとうございます。ブルブルになっちゃた」と感激で震えてしまったことを明かしていた。



インスタのハグされる画像で市來アナは両手を前で組んで肩をすぼめるようなポーズ。完全に“緊張したファン”の姿で、表情も明らかにカチコチだった。



（よろず～ニュース編集部）