¥Æ¥¹¥é¤È´Ú¹ñÅÅÃÓ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸ò¤ï¤·¤¿4600²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤¬120Ëü±ß¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ
´Ú¹ñ¤ÎÅÅÃÓºàÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëL¡õF¤¬¥Æ¥¹¥é¤ÈÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤ò2025Ç¯12·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£29²¯1083Ëü400¥É¥ë(Ìó4600²¯±ß)¤Î·ÀÌó¤¬¤ï¤º¤«7386¥É¥ë(Ìó120Ëü±ß)¤Ø¤È¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
L¡õF¤Ï2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Ï±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò¥á¥¤¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤ÎL¡õF Materials¤Ç¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓºàÎÁ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÍÑÀµ¶ËºàÎÁ¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
L¡õF¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥¹¥é¤È¤Î´Ö¤Ç29²¯1083Ëü400¥É¥ë(Ìó4600²¯±ß)¤ÎÀµ¶ËºàÎÁ¶¡µë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú³Û¤¬7386¥É¥ë(Ìó120Ëü±ß)¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
L¡õF¤Ï·ÀÌó¹¹¿·ÍýÍ³¤ò¡Ö¶¡µë¿ôÎÌÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦·ÀÌó¶â³Û¤Î½¤Àµ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤ê¡¢¥Æ¥¹¥éÀ½¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ø4680¡Ù¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î4680¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼À½Â¤µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢´¥¼°¥«¥½¡¼¥ÉË¡¤Ë¤è¤ëÄã¥³¥¹¥È¤ÊÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢L¡õF¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼ûÍ×Äã²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆºàÎÁ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£